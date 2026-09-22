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Boluspor'da Daniel Farrar dönemi sona erdi

Boluspor'da Daniel Farrar dönemi sona erdi

22.09.2026 14:41:00
Güncellenme:
AA
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Boluspor'da Daniel Farrar dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ABD'li teknik direktör Daniel Farrar'ın görevine son verdi.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ABD'li teknik direktör Daniel Farrar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Lige istediği başlangıcı yapamayan kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda yalnızca Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmasından aldığı 1 puanla son sırada yer aldı. Boluspor, son olarak 8. haftada deplasmanda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Boluspor yönetimi ile teknik direktör Daniel Farrar arasında yapılan görüşmede, yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Boluspor Kulübünden yapılan açıklamada, Farrar'a görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendi.

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