Bonservisi belli oldu... Fenerbahçe, Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku düğümü çözülmek üzere. Bir süredir Napoli ile temas halinde olan sarı-lacivertliler, bonservis pazarlığında orta yolu buldu.

6 MİLYON EURO + BONUSLAR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Fenerbahçe'nin Lukaku için yaptığı 6 milyon Euro + bonuslar içeren teklifini kabul etti.