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Bonservisi belli oldu... Fenerbahçe, Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı
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Bonservisi belli oldu... Fenerbahçe, Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı

11.08.2026 11:56:00
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Cumhuriyet Spor
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Bonservisi belli oldu... Fenerbahçe, Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Romelu Lukaku için Napoli'ye yaptığı ikinci teklifin kabul edildiği iddia edildi.

Bonservisi belli oldu... Fenerbahçe, Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku düğümü çözülmek üzere. Bir süredir Napoli ile temas halinde olan sarı-lacivertliler, bonservis pazarlığında orta yolu buldu.

Bonservisi belli oldu... Fenerbahçe, Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı

6 MİLYON EURO + BONUSLAR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Fenerbahçe'nin Lukaku için yaptığı 6 milyon Euro + bonuslar içeren teklifini kabul etti.

Bonservisi belli oldu... Fenerbahçe, Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haberde Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüyü sağlık kontrollerinden de geçirdiği ve transferin önünde engel kalmadığı belirtildi.

Bonservisi belli oldu... Fenerbahçe, Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı İtalyan basınındaki haberlerde yer aldı.

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