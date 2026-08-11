Bonservisi belli oldu... Fenerbahçe, Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku düğümü çözülmek üzere. Bir süredir Napoli ile temas halinde olan sarı-lacivertliler, bonservis pazarlığında orta yolu buldu.
6 MİLYON EURO + BONUSLAR
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Fenerbahçe'nin Lukaku için yaptığı 6 milyon Euro + bonuslar içeren teklifini kabul etti.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Haberde Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüyü sağlık kontrollerinden de geçirdiği ve transferin önünde engel kalmadığı belirtildi.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı İtalyan basınındaki haberlerde yer aldı.