Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Bahçetepe'nin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi. Peki, Bora Bahçetepe kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'nin sağlık durumu nasıl?

BORA BAHÇETEPE KİMDİR?

1964 yılında Eskişehir’de doğan Bora İsmail Bahçetepe, Galatasaray Lisesi’nin 115. döneminden mezun oldu. İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamlayan Bahçetepe, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünde yaptı. Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olan Bahçetepe’nin bir çocuğu bulunuyor.

BORA BAHÇETEPE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bahçetepe'nin, Göztepe karşılaşmasının ardından bulunduğu İzmir'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı belirtildi.

Kazada yaralanan Galatasaray yöneticisinin tedavisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde sürüyor.