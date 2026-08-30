Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bora Bahçetepe kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'nin sağlık durumu nasıl?

Bora Bahçetepe kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'nin sağlık durumu nasıl?

30.08.2026 14:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bora Bahçetepe kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'nin sağlık durumu nasıl?

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peki, Bora Bahçetepe kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'nin sağlık durumu nasıl?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Bahçetepe'nin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi. Peki, Bora Bahçetepe kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'nin sağlık durumu nasıl?

BORA BAHÇETEPE KİMDİR?

1964 yılında Eskişehir’de doğan Bora İsmail Bahçetepe, Galatasaray Lisesi’nin 115. döneminden mezun oldu. İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamlayan Bahçetepe, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünde yaptı. Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olan Bahçetepe’nin bir çocuğu bulunuyor.

BORA BAHÇETEPE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bahçetepe'nin, Göztepe karşılaşmasının ardından bulunduğu İzmir'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı belirtildi.

Kazada yaralanan Galatasaray yöneticisinin tedavisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde sürüyor.

İlgili Konular: #galatasaray #sağlık durumu #Bora Bahçetepe

İlgili Haberler

Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Cem Yılmaz'ın hastalığı ne?
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Cem Yılmaz'ın hastalığı ne? Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Peki, Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Cem Yılmaz'ın hastalığı ne?
Girne'de yolcu gemisi neden battı? 267 kişilik gemide son durum ne, kaç kişi kurtarıldı?
Girne'de yolcu gemisi neden battı? 267 kişilik gemide son durum ne, kaç kişi kurtarıldı? Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği ve arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Peki, Girne'de yolcu gemisi neden battı? 267 kişilik gemide son durum ne, kaç kişi kurtarıldı?