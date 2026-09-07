Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ayrılığı sonrası Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçta Süper Lig’de G.Birliği’ni 5-0 yendi. Suskun golcü Onuachu, 2 kez ağları sarsarken 43. dakikada sakatlanıp yerini Dju’ya bıraktı. Yeni transfer Dju, ligde ilk golünü attı. 5. dakikada Onuachu perdeyi açtı. 14’te hakem Çağdaş Altay’ın VAR’a danışıp verdiği penaltıyı Onuachu, Salah’a bıraktı. Mısırlı oyuncu, beyaz noktadan skoru 2-0 yaptı. 22’de Onuachu, farkı 3’e çıkardı. 33. dakikada Aral’ın şutu direkten döndü. 59’da Muçi, 78’de Dju’nun golleri skoru belirledi: 5-0.
Bordo-Mavililer, Hüseyin Çimşir’le çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği’ni 5-0 yendi
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçta 5-0 yendi.
7.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hayri Güner
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçta 5-0 yendi.
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