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Borussia Dortmund, Bundesliga'ya galibiyetle başladı

Borussia Dortmund, Bundesliga'ya galibiyetle başladı

29.08.2026 21:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Borussia Dortmund, Bundesliga'ya galibiyetle başladı

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hamburg'u 2-0 mağlup etti.

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Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hamburg ile karşılaştı. Borussia Dortmund, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sehrou Guirassy ve 45. dakikada kendi kalesine Sebastiaan Bornauw attı.

Dortmund'da Samuele Inacio, 77'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, sezona 3 puanla başladı. Hamburg ise sezonun ilk haftasında puan alamadı.

Ligin gelecek haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Hamburg, evinde Mainz'i ağırlayacak.

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