Borussia Dortmund, Hoffenheim karşısında 2-0'dan geri döndü

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim deplasmanına konuk oldu. SNP Arena'daki maçı Borussia Dortmund, 3-2'lik skorla kazandı.
Hoffenheim, 45. dakikada Loen Avdullahu ve 54. dakikada Tim Lemperde ile Borussia Dortmund karşısında 2-0'ı buldu.
Borussia Dortmund, 61. dakikada Sehrou Guirassy ve 66. dakikada Fabio Silva'nın golleriyle 2-2'yi buldu. Borussia Dortmund, Albian Hajdari'nin 86. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 3-2 kazandı.
Hoffenheim'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 79 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 6 puana yükseldi. Hoffenheim, ligde iki maç sonunda puan alamadı.
Borussia Dortmund, ligin gelecek haftasında sahasında Paderborn'u ağırlayacak. Hoffenheim ise Stuttgart ile evinde puan mücadelesi verecek.