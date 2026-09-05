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Borussia Dortmund, Hoffenheim karşısında 2-0'dan geri döndü

Borussia Dortmund, Hoffenheim karşısında 2-0'dan geri döndü

5.09.2026 18:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Borussia Dortmund, Hoffenheim karşısında 2-0'dan geri döndü

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Borussia Dortmund, 2-0 geriye düştüğü Hoffenheim deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrıldı.

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Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim deplasmanına konuk oldu. SNP Arena'daki maçı Borussia Dortmund, 3-2'lik skorla kazandı.

Hoffenheim, 45. dakikada Loen Avdullahu ve 54. dakikada Tim Lemperde ile Borussia Dortmund karşısında 2-0'ı buldu.

Borussia Dortmund, 61. dakikada Sehrou Guirassy ve 66. dakikada Fabio Silva'nın golleriyle 2-2'yi buldu. Borussia Dortmund, Albian Hajdari'nin 86. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Hoffenheim'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 79 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 6 puana yükseldi. Hoffenheim, ligde iki maç sonunda puan alamadı.

Borussia Dortmund, ligin gelecek haftasında sahasında Paderborn'u ağırlayacak. Hoffenheim ise Stuttgart ile evinde puan mücadelesi verecek.

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