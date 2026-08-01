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Borussia Dortmund, Tokyo'yu tek golle mağlup etti

Borussia Dortmund, Tokyo'yu tek golle mağlup etti

1.08.2026 16:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Borussia Dortmund, Tokyo'yu tek golle mağlup etti

Alman ekibi Borussia Dortmund, hazırlık maçında Japon takımı Tokyo'yu 1-0 mağlup etti.

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Borussia Dortmund, hazırlık maçında Tokyo ile karşılaştı.

Japonya'da yer alan MUFG Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında fileler sarsılmadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında topu ağlarla buluşturan Fabio Silva, Borussia Dortmund'u maçta öne geçirdi.

Skor kalan anlarda değişmezken Borussia Dortmund, hazırlık maçında Tokyo'yu 1-0 mağlup etti.

Öte yandan müsabaka, 33. dakikada Tokyo'daki yoğun yağış nedeniyle bir süre durdu.

Alman ekibi oynayacağı sıradaki maçta Emirates Kupası'nda Arsenal ile 9 Ağustos Pazar günü kozlarını paylaşacak.

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