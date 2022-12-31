Bournemouth - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 18. hafta maçında Bournemouth sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Bournemouth - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:50
Bournemouth - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Bournemouth ile Crystal Palace karşılaşacak. 

BOURNEMOUTH - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bournemouth - Crystal Palace maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Vitality Stadium'da oynanacak.

BOURNEMOUTH - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayımlanacak.


Bournemouth crystal palace İngiltere Premier Lig

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