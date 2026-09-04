Breno Bidon'un menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Corinthians forması giyen ve Beşiktaş'ın gündemine gelen orta saha oyuncusu Breno Bidon için Brezilya'dan açıklama geldi.

Breno Bidon'un menajerlik şirketinden Beşiktaş için açıklama yapıldı. Açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Corinthians'ta kalacağı belirtildi.

MENAJERİNDEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Bidon'un menajerlik şirketinden menajer Fernando Brito, Beşiktaş ile görüşmeleri sonlandırdıklarını açıkladı. Menajer Brito, "Bu projeye güvenmediğim için görüşmeleri sonlandırmaya karar verdim" diye konuştu.

Corinthians'ta bu sezon 41 maçta süre bulan Breno Bidon, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Bidon'un, Corinthians ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.