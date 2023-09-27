Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:10
Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere'de Lİg Kupası heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

BRENTFORD - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

BRENTFORD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren Bond'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Arsenal, Premier Lig'de oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 2-2 berabere kalmıştı.

Brentford ise kendi sahasında ağırladığı Everton'a 3-1 mağlup olmuştu.


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