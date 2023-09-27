Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere'de Lİg Kupası heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.
BRENTFORD - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
BRENTFORD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren Bond'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Arsenal, Premier Lig'de oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 2-2 berabere kalmıştı.
Brentford ise kendi sahasında ağırladığı Everton'a 3-1 mağlup olmuştu.
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