Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brentford, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Milli aranın ardından Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Thomas Frank yönetimindeki Brentford, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
BRENTFORD - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BRENTFORD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'un yöneteceği karşılaşma ülkemizde beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
Brentford, ligde oynadığı son maçta Liverpool deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Arsenal ise evinde karşılaştığı Burnley'i 3-1 mağlup etmişti.
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