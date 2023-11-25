Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford, Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:41
Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Milli aranın ardından Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Thomas Frank yönetimindeki Brentford, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

BRENTFORD - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

BRENTFORD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'un yöneteceği karşılaşma ülkemizde beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Brentford, ligde oynadığı son maçta Liverpool deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Arsenal ise evinde karşılaştığı Burnley'i 3-1 mağlup etmişti. 


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