Brentford sahasında Chelsea'yi farklı devirdi

Premier Lig'in 5'inci haftasında Brentford, sahasında konuk ettiği Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Brentford, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

ANTHONY PERDEYİ AÇTI

61'inci dakikada Jannik Schuster'in uzak mesafeden gönderdiği pasla topla buluşan Jaidon Anthony, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Brentford'u 1-0 öne geçirdi.

THIAGO FARKI 2'YE ÇIKARDI

83'üncü dakikada ceza sahası içerisinde seken topu önünde bulan Igor Thiago, yaptığı vuruşla topu kalenin sağ tarafından ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

SON SÖZ CARVALHO'DAN

Brentford, 90+5'inci dakikada Fabio Carvalho'nun golüyle farkı 3'e çıkardı ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Brentford puanını 9'a yükseltirken, Chelsea ise haftayı 7 puanla tamamladı.