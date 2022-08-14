Brest-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Birinci Futbol Ligi’nin (Ligue 1) ikinci haftasında milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Mücadele saat 21:45’te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 13:35
Brest-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ligue 1’de ikinci hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Brest’in konuğu olacak.

Karşılaşma saat 21:45’te başlayacak. Francis Le Blé Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya ilk hafta karşılaşmasında kendi evinde ağırladığı Reims’i 4-1 mağlup etmişti.

Brest ise deplasmanda karşılaştığı Lens’e 3-2 kaybetmişti.


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