Brest-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Birinci Futbol Ligi’nin (Ligue 1) ikinci haftasında milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Mücadele saat 21:45’te başlayacak.
Ligue 1’de ikinci hafta heyecanı devam ediyor.
Milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Brest’in konuğu olacak.
Karşılaşma saat 21:45’te başlayacak. Francis Le Blé Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya ilk hafta karşılaşmasında kendi evinde ağırladığı Reims’i 4-1 mağlup etmişti.
Brest ise deplasmanda karşılaştığı Lens’e 3-2 kaybetmişti.
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