Brezilya basınından yeni iddia: Talisca, Corinthians'a transfer oluyor

07 Aralık 2021 Salı, 15:49

Anderson Talisca'nın Al-Nassr'da problem yaşaması ve geleceğinin belirsizliğini koruması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı harekete geçirmişti.

Ocak transfer döneminde iki ezeli rakibin Talisca için nabız yoklayacağı iddia edilmiş, Al-Nassr kulübünden Anderson Talisca'nın Türkiye'ye transferi için resmi açıklama gelmişti.

Al-Nassr kulübü yetkilisinin Erem News adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "Talisca'nın Türkiye'ye transferi söz konusu değil" sözlerini kullanmıştı.

Brezilya basınında yer alan haberde, Corinthians'ın 2022 yılındaki hedefinin Anderson Talisca olduğu iddia edildi. Yıldız futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu, gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurmuştu. Al Nassr'da 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 3 asislik katkı verdi.