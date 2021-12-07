Brezilya basınından yeni iddia: Talisca, Corinthians'a transfer oluyor

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın kulübünde mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edilmişti. Brezilya basınında yer alan haberde Talisca'nın yeni adresi duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 15:49
Brezilya basınından yeni iddia: Talisca, Corinthians'a transfer oluyor
Abone Ol google-news

Anderson Talisca'nın Al-Nassr'da problem yaşaması ve geleceğinin belirsizliğini koruması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı harekete geçirmişti. 

Ocak transfer döneminde iki ezeli rakibin Talisca için nabız yoklayacağı iddia edilmiş, Al-Nassr kulübünden Anderson Talisca'nın Türkiye'ye transferi için resmi açıklama gelmişti.

Al-Nassr kulübü yetkilisinin Erem News adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "Talisca'nın Türkiye'ye transferi söz konusu değil" sözlerini kullanmıştı.

Brezilya basınında yer alan haberde, Corinthians'ın 2022 yılındaki hedefinin Anderson Talisca olduğu iddia edildi. Yıldız futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu, gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurmuştu. Al Nassr'da 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 3 asislik katkı verdi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler