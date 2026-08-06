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Brezilya'dan Fred açıklaması: 'Transfer dönemi bitene kadar...'

Brezilya'dan Fred açıklaması: 'Transfer dönemi bitene kadar...'

6.08.2026 19:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Brezilya'dan Fred açıklaması: 'Transfer dönemi bitene kadar...'

Brezilya Ligi ekibi Atletico Mineiro'nun yöneticisi Paulo Bracks, Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fred'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
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Atletico Mineiro, Fenerbahçe'den Fred'i gündeminde tutmaya devam ediyor. Brezilya temsilcisinin yönetiminden Paulo Bracks, Fred transferiyle ilgili konuştu.

Bracks, "Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Atletico'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atletico'ya gelmek gibi bir hayali var. Bunu daha önce dile getirmişti. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir şey yok" sözlerini sarf etti.

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"TRANSFER DÖNEMİ BİTENE KADAR..."

Fred'den vazgeçmeyeceklerini dile getiren Paulo Bracks, "Transfer dönemi bitene kadar Fred için umudumuzu koruyacağız. Süre dolana kadar, transfer dönemi devam ettiği sürece, Fred konusunda içimizdeki umut sönmeyecek" diye konuştu.

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FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

33 yaşındaki Fred'in, Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fred, bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 3 resmi maçta da süre buldu ve bu maçların ikisine ilk 11'de başladı.

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