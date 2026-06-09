Brezilya ekibiyle anılıyordu: Fred'den transfer açıklaması

Fenerbahçe forması giyen Fred'in Atletico Mineiro'ya transfer olacağı konuşuluyordu. Tecrübeli futbolcudan, Brezilya ekibine transferinin erteleneceğine dair çıkan habere dikkat çeken bir yanıt geldi. Fred'in açıklaması, Atletico Mineiro'ya transferinin yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

Fred, Atletico Mineiro'ya transferinin erteleneceğine dair habere verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Dostum, tüm saygımla soruyorum; bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını mı biliyorsunuz?"

Fred, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 45 maçta süre aldı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.