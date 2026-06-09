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Brezilya ekibiyle anılıyordu: Fred'den transfer açıklaması

Brezilya ekibiyle anılıyordu: Fred'den transfer açıklaması

9.06.2026 11:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Brezilya ekibiyle anılıyordu: Fred'den transfer açıklaması

Atletico Mineiro’ya transferi gündemde olan Fred, sosyal medyadan çarpıcı bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe'nin yıldızı, Brezilya ekibine transferinin ertelenebileceğine yönelik bir paylaşıma cevap verdi.

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Fenerbahçe forması giyen Fred'in Atletico Mineiro'ya transfer olacağı konuşuluyordu. Tecrübeli futbolcudan, Brezilya ekibine transferinin erteleneceğine dair çıkan habere dikkat çeken bir yanıt geldi. Fred'in açıklaması, Atletico Mineiro'ya transferinin yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

Fred, Atletico Mineiro'ya transferinin erteleneceğine dair habere verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Dostum, tüm saygımla soruyorum; bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını mı biliyorsunuz?"

Fred, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 45 maçta süre aldı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Atletico Mineiro #Fred

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