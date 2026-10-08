Brezilya futbolunda lisans skandalı: Alex de Souza, Felipe Melo ve Diego Lugano da listede yer aldı!

Brezilya merkezli UOL'ün iki yıl süren araştırmasına göre PRO, A, B ve C kategorilerindeki antrenörlük belgeleri yaklaşık 10 gün içinde teslim ediliyordu.

Flamengo ve Palmeiras formalarını da giyen eski Arjantinli milli futbolcu Alejandro Mancuso 'nun, normal şartlarda yaklaşık üç yıl süren antrenörlük eğitimini tamamlamadan lisans sattığı iddia edildi.

Haberde adı geçenler arasında eski Porto oyuncusu Thiago Silva , Sporting'de forma giyen ve Ronaldinho'nun ağabeyi olan Roberto Assis ile eski Benfica oyuncusu Diego Souza da yer aldı.

Felipe Melo, Diego Lugano, Dejan Petkovic, Roberto Carlos, Paolo Guerrero, Luiz Gustavo, Alex de Souza ve Paulinho da söz konusu sistemle bağlantılı olarak adı geçen isimler arasında bulunuyor.

Eski Arjantinli futbolcunun, görüştüğü isimleri ikna etmek için, " Hayatınız boyunca futbol oynadınız, üç yıllık kursa mı ihtiyacınız var? " ifadelerini kullandığı belirtildi.

Mancuso'nun, yaklaşık 18 bin Euro ödenmesi halinde sürecin hızlandırılacağını ve eğitimin tamamına katılmanın gerekmeyeceğini vadettiği öne sürüldü.

UOL'ün araştırmasına göre Mancuso, henüz futbolculuk kariyerlerini sürdüren isimlerle iletişime geçiyor ve Arjantin Futbol Federasyonu'nu temsil ettiğini söylüyordu.

UOL, Mancuso'nun iletişime geçtiği bir futbolcunun şüphelenmesinin ardından konuyla ilgili araştırmaya başladı.

" Neredeyse üç yıl süren normal kursumuz var. Bir de dört lisansın, kartın ve diplomanın bir hafta ya da en fazla 10 gün içinde verildiği hızlandırılmış kursumuz var."

UOL'ün yayımladığı ses kayıtlarında, bir dönem Diego Maradona 'nın yardımcılığını da yapan Mancuso'nun şu sözleri yer aldı:

MANCUSO İDDİALARI REDDETTİ

UOL'ün ulaştığı Mancuso, hakkındaki iddiaları reddetti.

Mancuso, "Bunları onlara sormalısınız. Bana nasıl yapıldığını sorarlarsa sadece yardımcı oluyorum, bundan başka bir şey yapmıyorum" açıklamasında bulundu.

Thiago Silva ise temsilcileri aracılığıyla yaptığı açıklamada, vadedildiği şekilde gerçekleşmeyen kurslar için ödeme yaptığını doğruladı.

Brezilyalı futbolcuya sertifikaların ulaştığı, ancak belgelerin gerçekliğini doğrulayamadığı için bunları hiçbir zaman kullanmadığı belirtildi.

Arjantin Futbol Antrenörleri Birliği (ATFA) ise Mancuso'nun kurumu temsil etmek için hiçbir zaman yetkilendirilmediğini açıkladı. Kurum, söz konusu belgelerin tamamının sahte olduğunu bildirdi.