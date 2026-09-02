Brezilya Kupası çeyrek finaline Fred damgası

Fenerbahçe ile yolları ayırarak Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Brezilya ekibinde hızlı bir başlangıç yaptı.
Atletico Mineiro ile Cruzeiro'nun karşı karşıya geldiği Brezilya Kupası çeyrek final rövanş maçına Fred damga vurdu.
Deneyimli futbolcu, 1-0 geride oldukları maçın 77. dakikasında Victor Hugo'nun golünde asisti yaptı ve skor 1-1'e geldi.
Fred, 88. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Brezilyalı futbolcu bu kez attığı golle takımını öne geçirdi.
Mücadele 2-1 sona ererken, ilk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Atletico Mineiro toplam 3-2'lik skorla yarı finale yükseldi.