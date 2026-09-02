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Brezilya Kupası çeyrek finaline Fred damgası
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Brezilya Kupası çeyrek finaline Fred damgası

2.09.2026 09:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Brezilya Kupası çeyrek finaline Fred damgası

Fenerbahçe'den Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Cruzeiro ile oynanan Brezilya Kupası çeyrek final rövanş maçına damga vurdu.

Brezilya Kupası çeyrek finaline Fred damgası

Fenerbahçe ile yolları ayırarak Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Brezilya ekibinde hızlı bir başlangıç yaptı.

Brezilya Kupası çeyrek finaline Fred damgası

Atletico Mineiro ile Cruzeiro'nun karşı karşıya geldiği Brezilya Kupası çeyrek final rövanş maçına Fred damga vurdu. 

Brezilya Kupası çeyrek finaline Fred damgası

Deneyimli futbolcu, 1-0 geride oldukları maçın 77. dakikasında Victor Hugo'nun golünde asisti yaptı ve skor 1-1'e geldi.

Brezilya Kupası çeyrek finaline Fred damgası

Fred, 88. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Brezilyalı futbolcu bu kez attığı golle takımını öne geçirdi. 

Brezilya Kupası çeyrek finaline Fred damgası

Mücadele 2-1 sona ererken, ilk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Atletico Mineiro toplam 3-2'lik skorla yarı finale yükseldi.

İlgili Konular: #Atletico Mineiro #Cruzeiro #Fred

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