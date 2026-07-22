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Brezilyalı Casemiro yeni takımına imzayı attı!

Brezilyalı Casemiro yeni takımına imzayı attı!

22.07.2026 21:02:00
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Brezilyalı Casemiro yeni takımına imzayı attı!

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) Ligi ekiplerinden Inter Miami, 37 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Casemiro'yu renklerine bağladı.
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Inter Miami, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılının sonuna kadar anlaşma sağlanırken sözleşmenin Haziran 2029'a kadar uzatma opsiyonu bulunuyor.

BEŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

2022 yılında İspanyol ekibi Real Madrid'den İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olan Casemiro, İngiliz temsilcisiyle geçen sezon 35 maçta 9 gol attı.

Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'de 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 18 kupa kaldırdı.

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