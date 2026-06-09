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Brezilyalı kalecinin geleceği belli olacak: Fenerbahçe'de Ederson ile kritik görüşme

Brezilyalı kalecinin geleceği belli olacak: Fenerbahçe'de Ederson ile kritik görüşme

9.06.2026 14:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Brezilyalı kalecinin geleceği belli olacak: Fenerbahçe'de Ederson ile kritik görüşme

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin, Ederson ile bir görüşme gerçekleştireceği ve Brezilyalı file bekçisinin geleceğinin bu toplantıyla birlikte netlik kazanacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım, çarşamba günü mazbatasını alacak.

ÖNCELİK SANTRFOR

Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesi, çarşamba günkü mazbata töreninin ardından yeniden bir araya gelecek. Sarı-lacivertlilerde bu görüşmede transfer planlaması masaya yatırılacak. Fenerbahçe'de forvet transferi gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe santrfor ile birlikte sol stoper, sağ kanat ve sağ bek bölgelerine öncelikli transfer yapmak istiyor.

EDERSON İLE GÖRÜŞME

Sarı-lacivertlilerde kaleci transferi ise şu anda öncelikli olarak görülmüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de yeni yönetim, Brezilyalı file bekçisi Ederson ile yeni bir görüşme yapacak.

Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra Yıldırım'ın kendisiyle ilgili olumlu sözleri dolayısıyla takımda kalmaya sıcak bakan Ederson'un geleceğinin bu toplantıyla birlikte netlik kazanması bekleniyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #aziz yıldırım #Ederson

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