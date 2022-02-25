Brezilyalı takımın otobüsüne patlayıcı saldırı düzenlendi
Brezilya'da Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanan maç öncesinde ev sahibi Bahia'nın otobüsüne patlayıcı madde atıldı.
Brezilya'da Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanan maç öncesi korkutucu bir olay yaşandı.
Sporx'in aktardığına göre, karşılaşmanın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya gelen Bahia takımını taşıyan otobüse patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendiği belirtildi. Otobüs içerisinde birçok futbolcunun vücudunda kesikler oluşurken kaleci Danilo Fernandes'in gözüne yakın bir yerden yüzünde kesik olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Saldırıda yaralanan Danilo Fernandes'in yanı sıra Matheus'un da tedavi altına alındığı ve maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Karşılaşma öncesinde yaşanan olaya rağmen Bahia takımı maça çıkma kararı aldı.
Bahia kalecisi Danilo Fernandes
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