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Brighton, Arsenal'i farklı mağlup etti

Brighton, Arsenal'i farklı mağlup etti

19.09.2026 19:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Brighton, Arsenal'i farklı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Brighton, sahasında ağırladığı Arsenal'i 3-0 mağlup etti. Arsenal, bu sezon ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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İngiltere Premier Lig'in beşinci haftasında Brighton, sahasında Arsenal'i ağırladı. Brighton, The American Express Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Brighton'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Pascal Gross, 45. dakikada Kostoulas ve 57. dakikada Chema Andres attı.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 76 dakika sahada kaldı.

Son dönemdeki performansı ile dikkat çeken Brighton, bu sonucun ardından ligde 5 haftada 10 puana ulaştı. Premier Lig'de bu sezon ilk kez kaybeden Arsenal, 12 puanda kaldı.

Milli maç arasının ardından Brighton, ligde Sunderland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Arsenal, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.

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