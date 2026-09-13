Brighton deplasmanda gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton, deplasmanda Coventry City ile karşı karşıya geldi.

Ricoh Arena'da oynanan mücadeleyi Brighton 5-0 kazandı.

Birghton'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Charalampos Kostoulas, 51. dakikada Malick Yalcouye, 70. dakikada penaltıdan Pascal Gross, 83. dakikada Lewis Dunk ve 90+4. dakikada Yasin Ayari kaydetti.

COVENTRY 10 KİŞ KALDI

Coventry'de Taiwo Awoni, 53. dakikada şiddetli hareket sebebiyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Milli futbolcu, ligin ilk haftasındaki maçta sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken Chelsea ve Leeds United mücadelelerinde ilk 11'de forma giymişti.

SIDIKI CHERIF FORMA GİYDİ

Coventry'nin bu yaz Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Cherif, Coventry'deki ilk maçına İngiltere Lig Kupası'ndaki Plymouth maçında çıkmış ve 20 dakika süre almıştı.

Bu sonuçla birlikte ligde 2. galibiyetini alan Brighton, puanını 7'ye yükseltti ve 4. sıraya yerleşti.

Bu sezon ligde çıktığı tüm maçları kaybeden ve hiç gol atamayan Coventry'nin ise puanı bulunmuyor.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, Arsenal'ı konuk edecek. Coventry ise deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.