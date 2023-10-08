Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Brighton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 10:27
Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşılaşacak.

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Falmer Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Tottenham'a 2-1 mağlup olmuştu.

Brighton ise Aston Villa deplasmanından 6-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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