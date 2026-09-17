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Brighton, Manchester United'ı kendi evinde devirdi! İngiltere Lig Kupası'nda üst tura yükseldi...

Brighton, Manchester United'ı kendi evinde devirdi! İngiltere Lig Kupası'nda üst tura yükseldi...

17.09.2026 01:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Brighton, Manchester United'ı kendi evinde devirdi! İngiltere Lig Kupası'nda üst tura yükseldi...

Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek adını 4. tura yazdıran ekip oldu.
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İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda Manchester United ile Brighton karşı karşıya geldi.

Manchester United, ilk 10 dakikada 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Brighton, geriden gelerek karşılaşmayı 3-2 kazandı ve 4. tura yükseldi.

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MANCHESTER UNITED 10 DAKİKADA 2-0'I BULDU

Manchester United, 8. dakikada Shea Lacey'nin golüyle öne geçti. Ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Lacey, topu sağ direğin içinden ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Ev sahibi ekip yalnızca 2 dakika sonra farkı artırdı. 10. dakikada seken topu kontrol eden Mason Mount, ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşla topu üst direğin hemen altından ağlarla buluşturdu ve Manchester United'ı 2-0 öne geçirdi.

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BRIGHTON MAÇI ÇEVİRDİ

45+1. dakikada Jaouen Hadjam'ın ceza sahasına yaptığı ortada Charalampos Kostoulas topla buluştu. Kostoulas'ın vuruşuyla Brighton farkı bire indirdi ve skor 2-1'e geldi.

Konuk ekip, 65. dakikada beraberliği yakaladı. Luka Vuskovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Pascal Gross, sağ alt köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-2 yaptı.

69. dakikada ise Charalampos Kostoulas'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Maxim De Cuyper, topu ağlara göndererek Brighton'ı 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Brighton, Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nda 4. tura yükseldi.

Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu ise yedek başladığı karşılaşmada 74. dakikada Jaouen Hadjam'ın yerine oyuna dahil oldu.

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