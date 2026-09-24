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Bronz madalya kazanan Gizem Özer: 'Hakemleri de yenmem lazım'

Bronz madalya kazanan Gizem Özer: 'Hakemleri de yenmem lazım'

24.09.2026 17:21:00
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Bronz madalya kazanan Gizem Özer: 'Hakemleri de yenmem lazım'

Milli sporcu Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası'nda karşılaştığı Fransız rakibi Sthelyne Grosy'ye mağlup olarak bronz madalya elde etti.
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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, bronz madalya elde etti.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Gizem Özer, 60 kilo yarı finalinde Fransız Sthelyne Grosy ile karşılaştı.

Rakibine mağlup olan Gizem Özer, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

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"RAKİBİ YENMEK YETMİYOR..."

Milli sporcu, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Gizem Özer, "Rakibi yenmek yetmiyor hakemleri de yenmem lazım. Üzgünüm, kazanacağıma çok inanmıştım. Hayırlısı buymuş. Önümde Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Başta hocam Nazım Yiğit olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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