Bruno Fernandes, Brahim Diaz, Jhon Duran... Okan Buruk'tan transfer iddialarına yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'da gündemi ve transfer hareketliliğini değerlendirdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonluk çok önemli, şampiyonluk çok değerli. 4 sene üst üste şampiyonluğu yaşamak, Galatasaraylıları sevindirmek benim için inanılmaz bir duygu. Buraya da her sene geldik, şampiyonluklar devam etsin, yayınlar devam etsin."

"GALATASARAY BİR TUTKU TAKIMI"

"Taraftarımız bizi her zaman canlı tutuyor, motive tutuyor. 4 senelik periyotta en iyisini vermeye çalıştık, 5. senede de aynı istek, aynı tutku... Galatasaray bir tutku takımı."

"Galatasaray taraftarının yüzünü güldürdüğümüz sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da mutlu ettiğimiz bir sezon olsun."

“Şampiyonlar Ligi'nde 'Şu takım gelmese güzel olur' diyeceğim takım PSG diyebilirim. Ben söyleyince de kesin gelir."

"HİÇBİR OYUNCUNUN 11 GARANTİSİ YOK"

"Hiçbir oyuncuya 11 garantisi vermiyoruz. Kim olursa olsun. Lesley içinde geçerli diğerleri için de kim iyiyse o oynayacak.”

"Kadro genişliği çok önemli, elit oyuncular çok olduğu zaman hepsinin ilk 11'de oynamak istemesi bir yandan güzel ama bir yandan oynamayan oyuncuyu mutlu etmek biraz zor oluyor ama bu da olmak zorunda. Geniş kadroyu yönetmek zorundayız, işimiz bu."

BRUNO FERNANDES, BRAHIM DIAZ VE JHON DURAN İDDİALARI

“Odaklandığımız yer on numara bölgesi. Hücumda ayrılan çok oyuncularımız oldu. On numara ve santrfor için önceliğimiz var. Bu iki bölgeye mutlaka ekleme yapmak istiyoruz."

"Bruno Fernandes'le iletişime geçmedik. Kulübü olan oyuncuyla doğrudan iletişime geçemiyoruz. Bunlar benim işim değil. Yönetimin bana bile anlatmasını istemiyorum transfer detaylarını. Ne kadar gizli giderse bu işler o kadar doğru yapılır diye düşünüyorum."

"Jhon Duran'la ilgili bir girişimimiz olmadı. Brahim Diaz ile ilgili de olmadı. Bu oyuncuların transferi çok kolay değil. Dünya Kupası süreci de oldu. Özellikle büyük takımlarda oynayan oyuncular ayrılmaya sıcak bakmıyorlar.”