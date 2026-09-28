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Bruno Fernandes'ten Galatasaray çağrısına dikkat çeken yanıt!

Bruno Fernandes'ten Galatasaray çağrısına dikkat çeken yanıt!

28.09.2026 17:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bruno Fernandes'ten Galatasaray çağrısına dikkat çeken yanıt!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'in, Norveç - Portekiz karşılaşmasındaki Galatasaray çağrısına tepkisi dikkat çekti.

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Bruno Fernandes ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Manchester United forması giymeye devam eden Portekizli yıldızın, Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı ileri sürülürken transfer gerçekleşmemişti.

İngiliz ekibinin yüksek bonservis talep etmesinin transferin gerçekleşmeme sebebi olarak ileri sürülmüştü.

TARAFTARDAN BRUNO FERNANDES'E GALATASARAY ÇAĞRISI

Portekiz'in Norveç ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesinde bulunan Bruno Fernandes'e Galatasaraylı bir taraftar seslendi.

Taraftar, Portekizli yıldıza "Galatasaray'a gel" çağrısında bulundu.

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FERNANDES GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

Bruno Fernandes ise kendisine yapılan bu çağrıya gülerek karşılık verdi.

Portekizli yıldızın bu anları sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların gündemine oturdu.  

İlgili Konular: #galatasaray #manchester united #Portekiz #bruno fernandes

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