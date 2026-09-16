Bruno Genesio'dan Beşiktaş'a övgü: 'Turnuvanın en iyi takımlarından'

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fransa temsilcisi Marsilya'da teknik direktör Bruno Genesio, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Fransız teknik direktör, Beşiktaş karşısında oynamayan oyunculara şans vermek istediklerini belirtti.

Ligde üst üste alınan 3 mağlubiyete rağmen oyuncularının saha içinde iyi sinyaller verdiğine dikkati çeken Genesio, "Çalışmaya devam ediyoruz. Ekip ve oyuncular olarak sonuçlar kötü de olsa saha içinde iyi olabileceğimizi gösterdik. Daha iyi sonuçlar çıkarabilirdik. Oyun anlamında bazı iyi şeyleri gösterebildiğimizi düşünüyorum. İyi sonuçlar da zamanla gelecektir. Biz takım olarak ciddi şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettiklerinin altını çizen Fransız çalıştırıcı, "Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Çok iyi oyuncuları var. Orta sahada ve hücumda önemli isimler var, defans hattı da iyi. Seyircisiyle birlikte oyuna iyi giren bir takım. 2017'de geldiğimde bu takımla taraftarın birleştiğini görmüştüm. Rennes maçında bize umut olan bazı şeyler vardı. Şimdi bu turnuvanın en iyi takımlarından birisi olan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Bunu açık şekilde söyleyebilirim" diye konuştu.

"OYUNCULAR YÜZDE 100'ÜNÜ VERİYOR AMA DEMEK Kİ BU BAZEN YETMİYOR"

2016-2017 sezonunda Olimpik Lyon'u çalıştırdığı dönemde Beşiktaş ile karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Genesio, siyah-beyazlı taraftarların çok iyi bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi.

Gerek teknik direktörlerin gerekse de futbolcuların her zaman hayalinin böylesine atmosferlerde oynamak olduğunu belirten Genesio, "Futbolda sevilen ortam budur. 2017'de bu stattaki atmosferi tatmıştım ama kulaklarım da 2-3 gün ağrıdı. Burada zorlu bir atmosfer vardı. Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosferlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kolay geçmeyecek" açıklamasını yaptı.

Takımda geçen sezonun sonundan bu yana işlerin iyi gitmediğini söyleyen Genesio, "Maçlarda pozisyonlara giriyoruz. Bu pozisyonlarda biz gol atamıyorken rakiplerimiz cezayı kesiyor. Buna başarısızlık ve kale önünde tercih hataları diyebilirim. Oyuncular yüzde 100'ünü veriyor ama demek ki bu bazen yetmiyor" diye konuştu.

Marsilya'nın bu sezon transfer yapamadığının da altını çizen Fransız çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Bir takım düşünün ki hiç transfer yapmadan Avrupa kupalarına katılıyor. Kulübün ekonomik olarak doğru yola sokulması gerektiğini düşünüyorum. Bu durum düzeldikten sonra sportif anlamda beklentiye girilebilir. Başkanımızla benzer fikirlere sahibiz. Sadece biraz zaman istiyorum. Ben şemsiye açıp da bahanelerin arkasına saklanmıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorum."