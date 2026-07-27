Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek dev bir başarıya daha imza attı ve şampiyonluk kupasına ulaştı.

Daha önce 2023 yılında da VNL kupasını müzesine götürerek dünya birinciliğine yükselen Filenin Sultanları, bu tarihi zaferle birlikte FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunu ilan etti. Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Vodafone, milli takımımızın bu büyük başarısını gururla kutladı.

"Filenin Sultanları’nı 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu için yürekten kutluyorum" diyen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, yayımladığı mesajda şunları söyledi:

"2023’teki o tarihi şampiyonluğun ardından gelen bu yeni zafer, Türk voleybolunun dünya zirvesindeki yerini ne kadar hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Tam 3 yıldır bu muhteşem takımın yanındayız; onlara ilk günden beri yürekten inandık, her adımda aynı heyecanla yanlarında olduk. Bugün hissettiğimiz mutluluk gerçekten tarifsiz. Bu gurur hepimizin. Türk kadın voleybolunun en büyük destekçisi olarak, bu inanç dolu, ilham veren yolculuğun bir parçası olmaktan ve millilerimizin her anına tanıklık etmekten sonsuz bir mutluluk duyuyoruz. Bizlere bu büyük sevinci yaşatan tüm sporcularımızı, teknik ekibi ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nu gönülden tebrik ediyor; 21 Ağustos’ta başlayacak 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda da Filenin Sultanları’na yürekten başarılar diliyorum."