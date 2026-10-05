Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu sezon sadece 11 dakika forma giymişti: Okan Buruk'tan milli ara dönüşü İlkay Gündoğan kararı

Bu sezon sadece 11 dakika forma giymişti: Okan Buruk'tan milli ara dönüşü İlkay Gündoğan kararı

5.10.2026 09:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bu sezon sadece 11 dakika forma giymişti: Okan Buruk'tan milli ara dönüşü İlkay Gündoğan kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, milli arada İlkay Gündoğan ile görüştüğü ve 35 yaşındaki futbolcunun formasına yeniden kavuşacağı iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Okan Buruk'un İlkay Gündoğan'ı geride kalan 6 haftada tercih etmemesi tartışma konusu olmuştu. Tecrübeli teknik adamın milli ara dönüşü yeni bir hamle hazırlığında olduğu ifade edildi.

Image

Sabah'ta yer alan habere göre Okan Buruk, İlkay Gündoğan'la özel bir görüşme yaptı. 35 yaşındaki futbolcunun milli ara dönüşü formasına yeniden kavuşacağı aktarıldı.

İlkay Gündoğan bu sezon Trendyol Süper Lig'de sadece ilk hafta oynanan Çorum FK maçında 6 dakika süre buldu. Deneyimli orta saha Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting deplasmanında 5 dakika sahada kaldı.

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #ilkay gündoğan

İlgili Haberler

Vincenzo Montella'dan TFF Başkanı'nın olası 'istifası' sorusuna yanıt!
Vincenzo Montella'dan TFF Başkanı'nın olası 'istifası' sorusuna yanıt! A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına konuştu. Montella, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nın olası istifasına ilişkin soruya cevap verdi.
İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Portekiz Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı!
Portekiz Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı! Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti.