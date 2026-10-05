Bu sezon sadece 11 dakika forma giymişti: Okan Buruk'tan milli ara dönüşü İlkay Gündoğan kararı

Okan Buruk'un İlkay Gündoğan'ı geride kalan 6 haftada tercih etmemesi tartışma konusu olmuştu. Tecrübeli teknik adamın milli ara dönüşü yeni bir hamle hazırlığında olduğu ifade edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Okan Buruk, İlkay Gündoğan'la özel bir görüşme yaptı. 35 yaşındaki futbolcunun milli ara dönüşü formasına yeniden kavuşacağı aktarıldı.

İlkay Gündoğan bu sezon Trendyol Süper Lig'de sadece ilk hafta oynanan Çorum FK maçında 6 dakika süre buldu. Deneyimli orta saha Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting deplasmanında 5 dakika sahada kaldı.