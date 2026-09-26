Bu sezonki üçüncü zaferini elde etti: Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde kazanan George Russell

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, başkent Bakü'de bulunan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirildi.

51 tur üzerinden düzenlenen yarışa ilk sıradan başlayan Mercedes pilotu George Russell, startta yerini korudu.

Aston Martin pilotu Lance Stroll, 9. turda takımından gelen uyarının ardından aracını güvenli bir noktaya çekerek yarışa veda etti. Takımın diğer pilotu Fernando Alonso da 21. turda pite geldikten sonra aracından indi. Böylece Aston Martin, iki pilotuyla da Azerbaycan Grand Prix'sini tamamlayamadı.

Russell yarışın ilk bölümünde liderliğini korurken Piastri ikinci, Verstappen ise üçüncü sırada mücadele etti.

Yarışın 24. turunda Russell, ikinci sıradaki Piastri ile arasındaki farkı 9-10 saniye seviyesine çıkararak liderliğini sürdürdü.

Lando Norris, 30. turda start-finiş düzlüğünün sonunda frenajda lastiklerini kilitleyerek pist dışına çıktı. Aracını kontrol ederek yarışa dönen McLaren pilotu, Pierre Gasly ve Antonelli'ye geçilerek 9. sıraya kadar geriledi.

Williams pilotu Alexander Albon, 31. turda bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Bariyerlerde oluşan hasarın ardından güvenlik aracı piste çıktı. Güvenlik aracının devreye girmesiyle pilotlar arka arkaya pite yöneldi.

Verstappen, Piastri'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi. Ancak arka bölümde dört aracın karıştığı kaza nedeniyle sarı bayraklar sallandı. Norris'in yarış dışı kaldığı kazanın ardından güvenlik aracı bir kez daha piste çıktı.

40. turda Hadjar'ın baskısıyla hata yapan Piastri, start düzlüğünün ardından pist dışına çıkarak 13. sıraya kadar geriledi. Hadjar, 3. sıraya yükseldi.

Yarışa 16. sıradan başlayan pilotlar klasmanı lideri Kimi Antonelli, 5. sıraya kadar yükseldi.

RUSSELL 3. ZAFERİNİ ELDE ETTİ

Liderliğini koruyan Russell, kalan bölümde Verstappen'e geçit vermedi ve 51 turun sonunda damalı bayrağı ilk sırada görerek Azerbaycan Grand Prix'sini kazandı.

Büyük Britanyalı pilot, Avustralya ve Avusturya Grand Prix'lerinin ardından ardından bu sezonki 3. zaferine ulaştı. Podyumda Russell'a Red Bull pilotları Max Verstappen ve Isack Hadjar eşlik etti.

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı 4 Ekim'de Bahreyn'de koşulacak.

CUMARTESİ GÜNÜ DÜZENLENDİ

Formula 1'de yarışlar pazar günleri yapılırken, Azerbaycan Grand Prix'si bu yıl cumartesi günü düzenlendi.

Takvim değişikliği, ülkede 27 Eylül'de İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden Azerbaycan askerlerinin anıldığı Şehitleri Anma Günü nedeniyle yapıldı.

Organizasyonun tüm hafta sonu programı bu nedenle bir gün öne çekildi.

Ayrıca Las Vegas Grand Prix de Kasım 2023’te resmi Formula 1 yarışı olarak takvime dahil edildiğinden beri düzenli olarak cumartesi geceleri düzenleniyor.

HADJAR PODYUMLA DÖNDÜ

Bileğindeki sakatlıktan dolayı 3 yarış kaçıran Red Bull sürücü Isack Hadjar, Azerbaycan GP'sinde piste döndü. Fransız pilot yarışı 3. sırada bitirerek podyuma ulaştı.

23 Eylül'de Hadjar'ın 2027'de de Red Bull'da devam edeceği açıklanmıştı.