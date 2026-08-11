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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Ağustos günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Ağustos günü maç programı...

11.08.2026 09:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Ağustos günü maç programı...

11 Ağustos Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 11 Ağustos maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Ağustos günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 11 Ağustos Salı günü maç programı:

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Ağustos günü maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi 

18.00 - Kairat Almaty - Levski Sofya 

19.00 - Bodo/Glimt - Union Saint-Gilloise

19.00 - Sabah - Aarhus

20.00 - Kauno Zalgiris - Dinamo Zagreb 

20.30 - NEC Nijmegen - Olympiakos 

21.00 - Kızılyıldız - Hapoel Beer-Sheva 

21.15 - Celje - Ararat-Armenia 

21.15 - Slovan Bratislava - Mjallby 

21.30 - Sturm Graz - Fenerbahçe 

22.00 - Lyon - Sparta Prag

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Ağustos günü maç programı...

UEFA Avrupa Ligi

19.00 - Iberia Tbilisi - Larne

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Ağustos günü maç programı...

UEFA Konferans Ligi

20.00 - Apollon - Brann

20.30 - CSKA 1948 - Panathinaikos

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa şampiyonlar ligi #Sturm Graz

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