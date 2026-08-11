Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Ağustos günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 11 Ağustos Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi
18.00 - Kairat Almaty - Levski Sofya
19.00 - Bodo/Glimt - Union Saint-Gilloise
19.00 - Sabah - Aarhus
20.00 - Kauno Zalgiris - Dinamo Zagreb
20.30 - NEC Nijmegen - Olympiakos
21.00 - Kızılyıldız - Hapoel Beer-Sheva
21.15 - Celje - Ararat-Armenia
21.15 - Slovan Bratislava - Mjallby
21.30 - Sturm Graz - Fenerbahçe
22.00 - Lyon - Sparta Prag
UEFA Avrupa Ligi
19.00 - Iberia Tbilisi - Larne
UEFA Konferans Ligi
20.00 - Apollon - Brann
20.30 - CSKA 1948 - Panathinaikos