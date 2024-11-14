Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 14 Kasım Perşembe günü maç programı...

14 Kasım Perşembe günü birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Dünya Kupası Elemeleri ve Uluslar Ligi’nde heyecan bugün başlıyor.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 14 Kasım Perşembe günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:28

14 Kasım Perşembe günü UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Elemeleri'nde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak.

İşte 14 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlar:

12:10 Avustralya - Suudi Arabistan

15:00 Kuzey Kore - İran

17:00 Bahreyn - Çin

17:00 Kuveyt - Güney Kore

18:00 Kazakistan - Avusturya

19:15 Irak - Ürdün

19:15 Katar - Özbekistan

20:00 Ermenistan - Faroe Adaları

22:45 Belçika - İtalya

22:45 Fransa - İsrail

22:45 Yunanistan - İngiltere

22:45 Slovenya - Norveç


Etiketler: #uefa uluslar ligi #italya #ingiltere

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