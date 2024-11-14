Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 14 Kasım Perşembe günü maç programı...
14 Kasım Perşembe günü birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Dünya Kupası Elemeleri ve Uluslar Ligi’nde heyecan bugün başlıyor.
14 Kasım Perşembe günü UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Elemeleri'nde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak.
İşte 14 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlar:
12:10 Avustralya - Suudi Arabistan
15:00 Kuzey Kore - İran
17:00 Bahreyn - Çin
17:00 Kuveyt - Güney Kore
18:00 Kazakistan - Avusturya
19:15 Irak - Ürdün
19:15 Katar - Özbekistan
20:00 Ermenistan - Faroe Adaları
22:45 Belçika - İtalya
22:45 Fransa - İsrail
22:45 Yunanistan - İngiltere
22:45 Slovenya - Norveç
Etiketler: #uefa uluslar ligi #italya #ingiltere
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