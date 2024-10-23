Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ekim günü maç programı...

23 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 23 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ekim günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:42

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 23 Ekim Çarşamba günü maç programı:

UEFA AVRUPA LİGİ 

17:30 GALATASARAY - IF Elfsborg

17:30 Braga - Bodo/Glimt

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

19:45 Atalanta - Celtic

19:45 Brest - B. Leverkusen

22:00 Atl. Madrid - Lille

22:00 Barcelona - Bayern Münih

22:00 Benfica - Feyenoord

22:00 Leipzig - Liverpool

22:00 Man. City - Sparta Prag

22:00 Salzburg - D. Zagreb

22:00 Young Boys - Inter

İNGİLTERE CHAMPIONSHIP

21:45 Blackburn - West Bromwich

21:45 Hull City - Burnley

21:45 Luton Town - Sunderland

21:45 Millwall - Plymouth

22:00 Middlesbrough - Sheffield Utd


Etiketler: #galatasaray #uefa avrupa ligi #uefa şampiyonlar ligi #canlı

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