Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ekim günü maç programı...
23 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 23 Ekim maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 23 Ekim Çarşamba günü maç programı:
UEFA AVRUPA LİGİ
17:30 GALATASARAY - IF Elfsborg
17:30 Braga - Bodo/Glimt
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19:45 Atalanta - Celtic
19:45 Brest - B. Leverkusen
22:00 Atl. Madrid - Lille
22:00 Barcelona - Bayern Münih
22:00 Benfica - Feyenoord
22:00 Leipzig - Liverpool
22:00 Man. City - Sparta Prag
22:00 Salzburg - D. Zagreb
22:00 Young Boys - Inter
İNGİLTERE CHAMPIONSHIP
21:45 Blackburn - West Bromwich
21:45 Hull City - Burnley
21:45 Luton Town - Sunderland
21:45 Millwall - Plymouth
22:00 Middlesbrough - Sheffield Utd
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