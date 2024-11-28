Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Kasım günü maç programı...

28 Kasım Perşembe günü Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkacak.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Kasım günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:17

28 Kasım Perşembe günü Avrupa'da heyecan verici maçlara sahne oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde TSİ 20.45'te Galatasaray, AZ Alkmaar'a konuk olurken Fenerbahçe, TSİ 23.00'te Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

İşte, 28 Kasım Perşembe günü maç programı:

UEFA Avrupa Ligi

20:45 AZ Alkmaar - Galatasaray

20:45 Anderlecht - Porto 

20:45 Dynamo Kiev - Viktoria Plzen 

20:45 Athletic Bilbao - Elfsborg 

20:45 Karabağ - Lyon 

20:45 Lazio - Ludogorets Razgrad 

20:45 Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv 

20:45 Rigas Skola - PAOK

23:00 Twente - Union Saint-Gilloise 

23:00 Sporting Braga - Hoffenheim 

23:00 Ferencvaros - Malmö FF 

23:00 Tottenham - Roma 

23:00 FCSB - Olympiakos 

23:00 Midtjylland - Eintracht Frankfurt 

23:00 Manchester United - Bodo/Glimt 

23:00 Slavia Prag - Fenerbahçe 

23:00 Nice - Rangers

23:00 Real Sociedad - Ajax

UEFA Konferans Ligi

18:30 FC Astana - Vitoria Guimaraes

20:45 Heidenheim - Chelsea

20:45 Panathinaikos - HJK Helsinki

20:45 Cercle Brugge - Hearts

20:45 Borac Banja Luka - LASK Linz

20:45 Noah - Vikingur R.

20:45 Celje - Jagiellonia Bialystok

20:45 Dinamo Minsk - Kopenhag

20:45 Molde - APOEL Nicosia

20:45 The New Saints - Djurgarden

20:45 St. Gallen - Backa Topola

23:00 Rapid Wien - Shamrock Rovers

23:00 Lugano - Gent

23:00 Olimpija Ljubljana - Larne FC

23:00 Omonia Nicosia - Legia Varşova

23:00 Fiorentina - Pafos FC

23:00 Mlada Boleslav - Real Betis


Etiketler: #uefa avrupa ligi #fenerbahçe #galatasaray #beşiktaş

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