Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Kasım günü maç programı...
28 Kasım Perşembe günü Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkacak.
28 Kasım Perşembe günü Avrupa'da heyecan verici maçlara sahne oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde TSİ 20.45'te Galatasaray, AZ Alkmaar'a konuk olurken Fenerbahçe, TSİ 23.00'te Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.
İşte, 28 Kasım Perşembe günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi
20:45 AZ Alkmaar - Galatasaray
20:45 Anderlecht - Porto
20:45 Dynamo Kiev - Viktoria Plzen
20:45 Athletic Bilbao - Elfsborg
20:45 Karabağ - Lyon
20:45 Lazio - Ludogorets Razgrad
20:45 Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv
20:45 Rigas Skola - PAOK
23:00 Twente - Union Saint-Gilloise
23:00 Sporting Braga - Hoffenheim
23:00 Ferencvaros - Malmö FF
23:00 Tottenham - Roma
23:00 FCSB - Olympiakos
23:00 Midtjylland - Eintracht Frankfurt
23:00 Manchester United - Bodo/Glimt
23:00 Slavia Prag - Fenerbahçe
23:00 Nice - Rangers
23:00 Real Sociedad - Ajax
UEFA Konferans Ligi
18:30 FC Astana - Vitoria Guimaraes
20:45 Heidenheim - Chelsea
20:45 Panathinaikos - HJK Helsinki
20:45 Cercle Brugge - Hearts
20:45 Borac Banja Luka - LASK Linz
20:45 Noah - Vikingur R.
20:45 Celje - Jagiellonia Bialystok
20:45 Dinamo Minsk - Kopenhag
20:45 Molde - APOEL Nicosia
20:45 The New Saints - Djurgarden
20:45 St. Gallen - Backa Topola
23:00 Rapid Wien - Shamrock Rovers
23:00 Lugano - Gent
23:00 Olimpija Ljubljana - Larne FC
23:00 Omonia Nicosia - Legia Varşova
23:00 Fiorentina - Pafos FC
23:00 Mlada Boleslav - Real Betis
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