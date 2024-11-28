Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Kasım günü maç programı...

Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:17

Güncelleme: 28.11.2024 - 12:17

28 Kasım Perşembe günü Avrupa'da heyecan verici maçlara sahne oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde TSİ 20.45'te Galatasaray, AZ Alkmaar'a konuk olurken Fenerbahçe, TSİ 23.00'te Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

İşte, 28 Kasım Perşembe günü maç programı:

UEFA Avrupa Ligi

20:45 AZ Alkmaar - Galatasaray

20:45 Anderlecht - Porto

20:45 Dynamo Kiev - Viktoria Plzen

20:45 Athletic Bilbao - Elfsborg

20:45 Karabağ - Lyon

20:45 Lazio - Ludogorets Razgrad

20:45 Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

20:45 Rigas Skola - PAOK

23:00 Twente - Union Saint-Gilloise

23:00 Sporting Braga - Hoffenheim

23:00 Ferencvaros - Malmö FF

23:00 Tottenham - Roma

23:00 FCSB - Olympiakos

23:00 Midtjylland - Eintracht Frankfurt

23:00 Manchester United - Bodo/Glimt

23:00 Slavia Prag - Fenerbahçe

23:00 Nice - Rangers

23:00 Real Sociedad - Ajax

UEFA Konferans Ligi

18:30 FC Astana - Vitoria Guimaraes

20:45 Heidenheim - Chelsea

20:45 Panathinaikos - HJK Helsinki

20:45 Cercle Brugge - Hearts

20:45 Borac Banja Luka - LASK Linz

20:45 Noah - Vikingur R.

20:45 Celje - Jagiellonia Bialystok

20:45 Dinamo Minsk - Kopenhag

20:45 Molde - APOEL Nicosia

20:45 The New Saints - Djurgarden

20:45 St. Gallen - Backa Topola

23:00 Rapid Wien - Shamrock Rovers

23:00 Lugano - Gent

23:00 Olimpija Ljubljana - Larne FC

23:00 Omonia Nicosia - Legia Varşova

23:00 Fiorentina - Pafos FC

23:00 Mlada Boleslav - Real Betis