Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Ekim günü maç programı...

30 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 30 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Ekim günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:22

Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 30 Ekim Çarşamba günü maç programı:

Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur

12:00 Kolibri Ağrı 1970 - Beyoğlu Y.Çarşı

13:00 Muş Spor - İnegölspor

13:00 Silivrispor - Kayserispor

13:30 Aliağa FAŞ - Anadolu Üniv.

13:30 Ankara Demir - Erciyes 38 FSK

13:30 Bld. Derincespor - Tire 2021

13:30 E. Velimeşe - Sebat Gençlikspor

13:30 Elazığspor - 1923 M.K.Paşa

13:30 Fatsa Bld - Karaman FK

13:30 K.Ç Sinopspor - Erbaaspor

13:30 Karacabey Bld - Amasyaspor FK

13:30 Karşıyaka - Viranşehir Bld

13:30 Kelkit Hürriyet - Kepezspor A.Ş

13:30 Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor

13:30 Kuşadasıspor - Karaköprü Bld.

13:30 Osmaniyespor FK - Serik Bld

13:30 Somaspor - Bld. Kütahyaspor

13:30 Yeşil Yalova - Kırklarelispor

14:30 İnegöl Kafkas - Hatayspor

17:30 Isparta 32 - Pazarspor

20:30 52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor

İtalya Serie A

20:30 Empoli - Inter

20:30 Venezia - Udinese

22:45 Atalanta - Monza

22:45 Juventus - Parma

İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu

22:30 Brighton - Liverpool

22:45 Aston Villa - Crystal Palace

22:45 Man. United - Leicester City

22:45 Newcastle - Chelsea

22:45 Preston - Arsenal

23:15 Tottenham - Man. City

Almanya Kupa - 2. Tur

20:00 E. Frankfurt - M'gladbach

20:00 Freiburg - Hamburg

20:00 Hertha Berlin - Heidenheim

20:00 Paderborn - Werder Bremen

22:45 A. Bielefeld - Union Berlin

22:45 D. Dresden - Darmstadt 98

22:45 Hoffenheim - Nürnberg

22:45 Mainz - Bayern Münih

Hollanda Eredivisie

20:00 Feyenoord - Ajax


Etiketler: #Türkiye Kupası #İtalya Serie A #İngiltere Lig Kupası #canlı

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