Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Ekim günü maç programı...
30 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 30 Ekim maç programı...
Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 30 Ekim Çarşamba günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur
12:00 Kolibri Ağrı 1970 - Beyoğlu Y.Çarşı
13:00 Muş Spor - İnegölspor
13:00 Silivrispor - Kayserispor
13:30 Aliağa FAŞ - Anadolu Üniv.
13:30 Ankara Demir - Erciyes 38 FSK
13:30 Bld. Derincespor - Tire 2021
13:30 E. Velimeşe - Sebat Gençlikspor
13:30 Elazığspor - 1923 M.K.Paşa
13:30 Fatsa Bld - Karaman FK
13:30 K.Ç Sinopspor - Erbaaspor
13:30 Karacabey Bld - Amasyaspor FK
13:30 Karşıyaka - Viranşehir Bld
13:30 Kelkit Hürriyet - Kepezspor A.Ş
13:30 Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor
13:30 Kuşadasıspor - Karaköprü Bld.
13:30 Osmaniyespor FK - Serik Bld
13:30 Somaspor - Bld. Kütahyaspor
13:30 Yeşil Yalova - Kırklarelispor
14:30 İnegöl Kafkas - Hatayspor
17:30 Isparta 32 - Pazarspor
20:30 52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor
İtalya Serie A
20:30 Empoli - Inter
20:30 Venezia - Udinese
22:45 Atalanta - Monza
22:45 Juventus - Parma
İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu
22:30 Brighton - Liverpool
22:45 Aston Villa - Crystal Palace
22:45 Man. United - Leicester City
22:45 Newcastle - Chelsea
22:45 Preston - Arsenal
23:15 Tottenham - Man. City
Almanya Kupa - 2. Tur
20:00 E. Frankfurt - M'gladbach
20:00 Freiburg - Hamburg
20:00 Hertha Berlin - Heidenheim
20:00 Paderborn - Werder Bremen
22:45 A. Bielefeld - Union Berlin
22:45 D. Dresden - Darmstadt 98
22:45 Hoffenheim - Nürnberg
22:45 Mainz - Bayern Münih
Hollanda Eredivisie
20:00 Feyenoord - Ajax
Spor Haberleri
- Milli halterciden Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya!
- Lider Napoli, Milan'ı deplasmanda yendi!
- Sporting Lizbon kupada yarı finale çıktı!
- Nuri Şahin'in takımı uzatmalarda yıkıldı!
- Bugün hangi maçlar var?
- Fenerbahçe Litvanya'dan galibiyetle dönüyor!
- Ronaldo penaltı kaçırdı: Al Nassr kupaya veda etti!
- Anadolu Efes, Barcelona engeline takıldı!
- Yusuf Dikeç’ten ‘Bölükbaşı’ açıklaması
- Kadın milliler Ukrayna'ya elendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ yayını terk etti
- 8 aydır kabız olan kadın tuvalette felaketi yaşadı!
- İsmail Küçükkaya canlı yayında 'bozkurt' işareti yaptı
- Atatürk yerine Erdoğan'ı taşıttılar!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yorum!
- Anıtkabir'de 'Erdoğan' ve 'Reis' sloganları
- Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı
- Dubai çikolatası yaratıcısından 'Türkiye' itirafı
- 29 Ekim'i Mısıroğlu'yla kutladılar!
- 'Ahmak davası' için HSK'ye yeni başvuru