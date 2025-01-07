Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Ocak Salı günü maç programı...

7 Ocak Salı günü oynanacak maçların programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başlıyor. Bugün Ankaragücü, İskenderunspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Kocaelispor gibi takımlar sahaya çıkacak.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Ocak Salı günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:56

Hafta sonu oynanan lig karşılaşmalarının ardından gözler kupa programına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası programında bugün 4 karşılaşma yer alıyor. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 1. Lig’in iddialı takımlarından Kocaelispor’u ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mücadele eden ve bir alt ligde yükselme mücadelesi veren Fatih Karagümrük ise Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İşte 7 Ocak Salı günü maç programı:

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

13:30 Ankaragücü - İskenderunspor

15:30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

19:00 Sivasspor - Beşiktaş

21:00 Antalyaspor - Kocaelispor

SUUDİ ARABİSTAN ŞAMPİYONLAR KUPASI

18:00 Al-Taawon - Al Qadisiya

20:30 Al Hilal - Al Ittihad ( çeyrek final)

PORTEKİZ LİG KUPASI

22:45 Sporting Lizbon - Porto

İSPANYA KRAL KUPASI

23:00 Eldense - Valencia


Etiketler: #ziraat türkiye kupası #beşiktaş #Sivasspor

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