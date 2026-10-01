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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Ekim Perşembe günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Ekim Perşembe günü maç programı...

1.10.2026 10:16:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Ekim Perşembe günü maç programı...

1 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 1 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Ekim Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Ekim Perşembe günü maç programı...

İşte 1 Ekim Perşembe günü maç programı:

UEFA Uluslar Ligi:

A Ligi Grup 2: 

21.45 Almanya - Sırbistan (A Haber)

21.45 Yunanistan - Hollanda (A Spor)

A Ligi Grup 4:

21.45 Danimarka - Portekiz (A2)

21.45 Galler - Norveç (S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Ekim Perşembe günü maç programı...

B Ligi Grup 3:

21.45 İrlanda - Avusturya (S Sport Plus)

21.45 İsrail - Kosova

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Ekim Perşembe günü maç programı...

D Ligi Grup 1:

21.45 Malta - Cebelitarık

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Ekim Perşembe günü maç programı...

Hazırlık Maçı:

19.00 Trabzonspor - Drogheda (A Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Ekim Perşembe günü maç programı...

EuroLeague:

19.00 Hapoel Tel Aviv - Real Madrid (S Sport 2)

21.00 Kızılyıldız - Anadolu Efes (S Sport)

21.30 Virtus Bologna Olympiakos (S Sport 2)

21.45 Paris Basket - Zalgiris (S Sport Plus)

İlgili Konular: #trabzonspor #Uluslar Ligi #euroleague

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