Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Ekim Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 1 Ekim Perşembe günü maç programı:
UEFA Uluslar Ligi:
A Ligi Grup 2:
21.45 Almanya - Sırbistan (A Haber)
21.45 Yunanistan - Hollanda (A Spor)
A Ligi Grup 4:
21.45 Danimarka - Portekiz (A2)
21.45 Galler - Norveç (S Sport Plus)
B Ligi Grup 3:
21.45 İrlanda - Avusturya (S Sport Plus)
21.45 İsrail - Kosova
D Ligi Grup 1:
21.45 Malta - Cebelitarık
Hazırlık Maçı:
19.00 Trabzonspor - Drogheda (A Spor)
EuroLeague:
19.00 Hapoel Tel Aviv - Real Madrid (S Sport 2)
21.00 Kızılyıldız - Anadolu Efes (S Sport)
21.30 Virtus Bologna Olympiakos (S Sport 2)
21.45 Paris Basket - Zalgiris (S Sport Plus)