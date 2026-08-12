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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ağustos günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ağustos günü maç programı...

12.08.2026 09:34:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ağustos günü maç programı...

12 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 12 Ağustos maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ağustos günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 12 Ağustos Çarşamba günü maç programı:

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ağustos günü maç programı...

UEFA Süper Kupa Final

22.00 - Paris Saint-Germain - Aston Villa / TRT 1 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ağustos günü maç programı...

UEFA Konferans Ligi

19.00 - GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv 

19.00 - Rapid Wien - Paide 

19.00 - Kopenhag - Debrecen

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ağustos günü maç programı...

Hazırlık maçları

19.15 - Everton - Newcastle / TRT Spor

21.30 - Arsenal - Como 

21.30 - Manchester United - Leeds United / TRT Spor

22.00 - Deportivo - Real Madrid

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