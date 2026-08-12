Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Ağustos günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 12 Ağustos Çarşamba günü maç programı:
UEFA Süper Kupa Final
22.00 - Paris Saint-Germain - Aston Villa / TRT 1
UEFA Konferans Ligi
19.00 - GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv
19.00 - Rapid Wien - Paide
19.00 - Kopenhag - Debrecen
Hazırlık maçları
19.15 - Everton - Newcastle / TRT Spor
21.30 - Arsenal - Como
21.30 - Manchester United - Leeds United / TRT Spor
22.00 - Deportivo - Real Madrid