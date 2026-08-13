Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 13 Ağustos Perşembe günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi:
20.00 - Beşiktaş - Hradec Kralove - S Sport Plus
20.00 - Universitatea Craiova - KuPS Kuopio
20.00 - Omonia - Lincoln Red Imps
20.00 - Pafos - Salzburg
20.00 - Górnik Zabrze - Ferencváros
20.30 - Víkingur Reykjavík - Thun
20.30 - Klaksvík - Lech Poznań
21.00 - CSKA Sofia - Maccabi Tel Aviv
21.30 - Rangers - Jagiellonia Białystok
21.30 - Anderlecht - PAOK
21.45 - Hearts - Benfica
22.00 - Egnatia - Shamrock Rovers
UEFA Avrupa Konferans Ligi:
18.00 - Tobol - Partizan
19.00 - Flora Tallinn - Inter Club d'Escaldes
19.00 - Qarabağ - Dynamo Kyiv
19.00 - Ilves - Rijeka
19.00 - DAC 1904 - Twente
19.30 - RFS - Jablonec
20.00 - ML Vitebsk - Borac
20.00 - Dinamo Minsk - Braga
20.00 - Nordsjælland - Valur
20.00 - Tromsø - CFR Cluj
20.00 - Hammarby - Raków
20.00 - Midtjylland - Bohemians
20.30 - Vaduz - Inter Turku
20.30 - Runavík - Lugano
21.00 - St. Gallen - Sheriff
21.00 - Shkëndija - Hibernian
21.15 - Sion - Noah
21.30 - Győri ETO - Riga
21.30 - Austria Wien - Beitar Jerusalem
21.30 - Motherwell - HJK
21.30 - Gent - IFK Göteborg
21.45 - Shelbourne - Ajax
22.00 - Hajduk Split - Žalgiris
22.00 - Dinamo City - Auda