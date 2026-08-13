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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı...

13.08.2026 09:54:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı...

13 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 13 Ağustos maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 13 Ağustos Perşembe günü maç programı:

 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı...

UEFA Avrupa Ligi: 

20.00 - Beşiktaş - Hradec Kralove - S Sport Plus

20.00 - Universitatea Craiova - KuPS Kuopio

20.00 - Omonia - Lincoln Red Imps

20.00 - Pafos - Salzburg

20.00 - Górnik Zabrze - Ferencváros

20.30 - Víkingur Reykjavík - Thun

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı...

20.30 - Klaksvík - Lech Poznań

21.00 - CSKA Sofia - Maccabi Tel Aviv

21.30 - Rangers - Jagiellonia Białystok

21.30 - Anderlecht - PAOK

21.45 - Hearts - Benfica

22.00 - Egnatia - Shamrock Rovers

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi:

18.00 - Tobol - Partizan 

19.00 - Flora Tallinn - Inter Club d'Escaldes

19.00 - Qarabağ - Dynamo Kyiv

19.00 - Ilves - Rijeka

19.00 - DAC 1904 - Twente

19.30 - RFS - Jablonec

20.00 - ML Vitebsk - Borac

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı...

20.00 - Dinamo Minsk - Braga 

20.00 - Nordsjælland - Valur 

20.00 - Tromsø - CFR Cluj 

20.00 - Hammarby - Raków

20.00 - Midtjylland - Bohemians

20.30 - Vaduz - Inter Turku

20.30 - Runavík - Lugano

21.00 - St. Gallen - Sheriff 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı...

21.00 - Shkëndija - Hibernian

21.15 - Sion - Noah

21.30 - Győri ETO - Riga 

21.30 - Austria Wien - Beitar Jerusalem

21.30 - Motherwell - HJK

21.30 - Gent - IFK Göteborg

21.45 - Shelbourne - Ajax

22.00 - Hajduk Split - Žalgiris

22.00 - Dinamo City - Auda

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #UEFA Konferans Ligi

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