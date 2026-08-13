Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Perşembe günü maç programı...

UEFA Avrupa Ligi:

20.00 - Beşiktaş - Hradec Kralove - S Sport Plus

20.00 - Universitatea Craiova - KuPS Kuopio

20.00 - Omonia - Lincoln Red Imps

20.00 - Pafos - Salzburg

20.00 - Górnik Zabrze - Ferencváros

20.30 - Víkingur Reykjavík - Thun