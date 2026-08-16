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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazar günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazar günü maç programı...

16.08.2026 09:43:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazar günü maç programı...

16 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar Pazar günü oynanacak. İşte 16 Ağustos maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazar günü maç programı...

16 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar Pazar günü oynanacak. İşte 16 Ağustos maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazar günü maç programı...

İşte 16 Ağustos Pazar günü maç programı:

Trendyol Süper Lig: 

19.00 Başakşehir - Kocaelispor (beIN Sports 1)

21.30 Amed SK - Erzurumspor FK (beIN Sports 2)

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor (beIN Sports 1)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazar günü maç programı...

Trendyol 1. Lig:

19.00 Kayserispor - Sivasspor (TRT Spor)

19.00 Keçiörengücü - Pendikspor (TRT Avaz)

21.30 Mardin 1969 Spor - Antalyaspor (TRT Spor)

21.30 Muğlaspor - Bandırmaspor (TRT Türk)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazar günü maç programı...

İngiltere Community Shield Final:

17.00 Arsenal - Manchester City (Tabii Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazar günü maç programı...

Fransa Süper Kupa:

21.45 Lens - PSG (beIN Sports 3)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazar günü maç programı...

İspanya La Liga:

18.00 Racing Santander - Villarreal (S Sport)

20.00 Espanyol - Levante (S Sport)

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