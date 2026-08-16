Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazar günü maç programı...

16 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar Pazar günü oynanacak. İşte 16 Ağustos maç programı...
İşte 16 Ağustos Pazar günü maç programı:
Trendyol Süper Lig:
19.00 Başakşehir - Kocaelispor (beIN Sports 1)
21.30 Amed SK - Erzurumspor FK (beIN Sports 2)
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig:
19.00 Kayserispor - Sivasspor (TRT Spor)
19.00 Keçiörengücü - Pendikspor (TRT Avaz)
21.30 Mardin 1969 Spor - Antalyaspor (TRT Spor)
21.30 Muğlaspor - Bandırmaspor (TRT Türk)
İngiltere Community Shield Final:
17.00 Arsenal - Manchester City (Tabii Spor)
Fransa Süper Kupa:
21.45 Lens - PSG (beIN Sports 3)
İspanya La Liga:
18.00 Racing Santander - Villarreal (S Sport)
20.00 Espanyol - Levante (S Sport)