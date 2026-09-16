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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Eylül Çarşamba günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Eylül Çarşamba günü maç programı...

16.09.2026 10:05:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Eylül Çarşamba günü maç programı...

16 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 16 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Eylül Çarşamba günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 16 Eylül Çarşamba günü maç programı:

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Eylül Çarşamba günü maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası:

14.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor

14.00 Bayburtspor - Borçka Spor

14.00 Cizre Belediyespor - Hakkari Zap Spor

14.00 Dersimspor - Gelecek Siirt 56

14.00 Göle Spor - Kars 36 Spor

14.00 Karaman FK – Kepezspor

14.00 Kilis Birlikgücü - Kahta 02 Spor

14.00 Osmanelispor - Eskişehir Anadoluspor

14.00 Sinopspor - Arıt Kayadibi Spor ( A Spor)

14.00 Tokat Belediyespor - Keşapspor

15.00 Galata Spor - Yalova FK 77

15.00 İnkılap FK - Beykoz Anadolu

15.00 Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor

17.00 Bucaspor 1928 - Gaziemirspor (A Spor)

19.00 Kırıkkale FK - Kırşehir FSK

20.00 Yeni Mersin İY - Bucak Belediye Oğuzhanspor (A Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Eylül Çarşamba günü maç programı...

UEFA Avrupa Ligi:

19.45 Ararat-Armenia - Sparta Prag (tabii Spor 1)

19.45 Omonia - Celta Vigo (tabii Spor)

22.00 Hapoel Be'er Sheva - Dinamo Zagreb

22.00 Bayer Leverkusen - Celje (tabii Spor 1)

22.00 Olympiacos - Jagiellonia (tabii Spor 5)

22.00 Sturm Graz - Rennes (tabii Spor 4)

22.00 Sunderland - AZ Alkmaar (tabii Spor 3)

22.00 Anderlecht - Lyon (tabii Spor 2)

22.00 Milan - Benfica (tabii Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Eylül Çarşamba günü maç programı...

İspanya La Liga:

20.00 Atletico Madrid - Osasuna (S Sport)

20.00 Deportivo - Sevilla (S Sport 2)

22.30 Barcelona - Racing Santander (S Sport)

22.30 Levante - Athletic Bilbao (S Sport 2)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Eylül Çarşamba günü maç programı...

İngiltere Lig Kupası:

21.45 Everton - Wolverhampton

21.45 Fleetwood - Sheffield United

22.00 Coventry City - Aston Villa (S Sport Plus)

22.00 Manchester United - Brighton (S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Eylül Çarşamba günü maç programı...

CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası:

16.00 İsrail - Kuzey Makedonya (European Volleyball YouTube)

17.00 Türkiye - Letonya (TRT Spor)

17.00 İsveç - Slovakya (European Volleyball YouTube)

17.00 Danimarka - Sırbistan (European Volleyball YouTube)

19.00 Polonya - Bulgaristan (European Volleyball YouTube)

20.00 Hollanda - Estonya (European Volleyball YouTube)

20.00 Fransa - Romanya (European Volleyball YouTube)

22.00 Çekya - Slovenya (European Volleyball YouTube)

 

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