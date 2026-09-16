Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Eylül Çarşamba günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 16 Eylül Çarşamba günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası:
14.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor
14.00 Bayburtspor - Borçka Spor
14.00 Cizre Belediyespor - Hakkari Zap Spor
14.00 Dersimspor - Gelecek Siirt 56
14.00 Göle Spor - Kars 36 Spor
14.00 Karaman FK – Kepezspor
14.00 Kilis Birlikgücü - Kahta 02 Spor
14.00 Osmanelispor - Eskişehir Anadoluspor
14.00 Sinopspor - Arıt Kayadibi Spor ( A Spor)
14.00 Tokat Belediyespor - Keşapspor
15.00 Galata Spor - Yalova FK 77
15.00 İnkılap FK - Beykoz Anadolu
15.00 Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor
17.00 Bucaspor 1928 - Gaziemirspor (A Spor)
19.00 Kırıkkale FK - Kırşehir FSK
20.00 Yeni Mersin İY - Bucak Belediye Oğuzhanspor (A Spor)
UEFA Avrupa Ligi:
19.45 Ararat-Armenia - Sparta Prag (tabii Spor 1)
19.45 Omonia - Celta Vigo (tabii Spor)
22.00 Hapoel Be'er Sheva - Dinamo Zagreb
22.00 Bayer Leverkusen - Celje (tabii Spor 1)
22.00 Olympiacos - Jagiellonia (tabii Spor 5)
22.00 Sturm Graz - Rennes (tabii Spor 4)
22.00 Sunderland - AZ Alkmaar (tabii Spor 3)
22.00 Anderlecht - Lyon (tabii Spor 2)
22.00 Milan - Benfica (tabii Spor)
İspanya La Liga:
20.00 Atletico Madrid - Osasuna (S Sport)
20.00 Deportivo - Sevilla (S Sport 2)
22.30 Barcelona - Racing Santander (S Sport)
22.30 Levante - Athletic Bilbao (S Sport 2)
İngiltere Lig Kupası:
21.45 Everton - Wolverhampton
21.45 Fleetwood - Sheffield United
22.00 Coventry City - Aston Villa (S Sport Plus)
22.00 Manchester United - Brighton (S Sport Plus)
CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası:
16.00 İsrail - Kuzey Makedonya (European Volleyball YouTube)
17.00 Türkiye - Letonya (TRT Spor)
17.00 İsveç - Slovakya (European Volleyball YouTube)
17.00 Danimarka - Sırbistan (European Volleyball YouTube)
19.00 Polonya - Bulgaristan (European Volleyball YouTube)
20.00 Hollanda - Estonya (European Volleyball YouTube)
20.00 Fransa - Romanya (European Volleyball YouTube)
22.00 Çekya - Slovenya (European Volleyball YouTube)