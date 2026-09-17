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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Eylül Perşembe günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Eylül Perşembe günü maç programı...

17.09.2026 10:03:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Eylül Perşembe günü maç programı...

17 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 17 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Eylül Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 17 Eylül Perşembe günü maç programı:

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Eylül Perşembe günü maç programı...

UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta:

19:45 Levski Sofya - Salzburg (tabii Spor 1)

19:45 OFI - Hoffenheim (tabii Spor)

22:00 Beşiktaş - Marsilya (TRT 1)

22:00 Celtic - Ferencvaros (tabii Spor 1)

22:00 Crystal Palace - Lech Poznan (tabii Spor 2)

22:00 Juventus - NEC Nijmegen (tabii Spor)

22:00 Lilleström - Torreense (tabii Spor 5)

22:00 Real Sociedad - Bournemouth (tabii Spor 3)

22:00 Viktoria Plzen - Union SG (tabii Spor 4)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Eylül Perşembe günü maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası - 1. Tur:

14:30 Amasyaspor FK - Çankırıgücü (A Spor)

19:00 Orduspor 1967 - Torul Belediye Gençlik Spor Kulübü (A Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Eylül Perşembe günü maç programı...

İspanya La Liga:

20:00 Real Betis - Getafe (S Sport)

22:30 Malaga - Villarreal (S Sport)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Eylül Perşembe günü maç programı...

İngiltere Lig Kupası - 3. Tur:

21:30 Manchester City - Norwich City (S Sport Plus)

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