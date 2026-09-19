Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 19 Eylül Cumartesi günü maç programı:
Süper Lig:
17:00 Çorum FK - Alanyaspor (beIN Sports Max 1)
17:00 Kocaelispor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
20:00 Başakşehir - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
20:00 Trabzonspor - Galatasaray (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig:
17:00 Keçiörengücü - Sivasspor (TRT Spor)
17:00 Sarıyer - Boluspor (beIN Sports Max 2)
20:00 Batman Petrolspor - Bursaspor (TRT Spor)
20:00 Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük (beIN Sports Max 2)
İngiltere Premier Lig:
14:30 Tottenham - Aston Villa (beIN Sports 3)
17:00 Brighton - Arsenal (beIN Sports 3)
17:00 Everton - Ipswich Town (beIN Sports 5)
17:00 Newcastle - Hull City (beIN Sports 4)
19:30 Nottinham Forest - Coventry (beIN Sports 3)
İspanya La Liga:
15:00 Osasuna - Rayo Vallecano (S Sport plus)
17:15 Athletic Bilbao - Alaves (S Sport plus)
19:30 Celta Vigo - Racing Santander (S Sport plus)
22:00 Sevilla - Barcelona (S Sport)
İtalya Serie A:
16:00 Bologna - Torino (S Sport 2)
16:00 Udinese - Cagliari
19:00 Roma - Inter (S Sport 2)
21:45 Venezia - Lazio (S Sport 2)
Fransa Ligue 1:
18:15 Paris FC - Strasbourg (beIN Connect)
21:45 Angers - Troyes (beIN Sports 5)
21:45 Le Mans - Lorient (beIN Connect)
21:45 Lyon - Rennes (beIN Sports 3)
21:45 Toulouse - Le Havre (beIN Sports 4)
Almanya Bundesliga:
16:30 E. Frankfurt - Freiburg (S Sport plus)
16:30 Hamburg - Köln (S Sport plus)
16:30 M'gladbach - Mainz
16:30 Werder Bremen - Augsburg (S Sport plus)
19:30 Stuttgart - Borussia Dortmund (S Sport plus)
EuroLeague Süper Kupa:
Üçüncülük maçı
17:00 Fenerbahçe Tarfin - Dubai
Final
20:00 Olympiakos - Real Madrid