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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...

19.09.2026 10:05:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...

19 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 19 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...

İşte 19 Eylül Cumartesi günü maç programı:

Süper Lig:

17:00 Çorum FK - Alanyaspor (beIN Sports Max 1)

17:00 Kocaelispor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

20:00 Başakşehir - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

20:00 Trabzonspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Trendyol 1. Lig:

17:00 Keçiörengücü - Sivasspor (TRT Spor)

17:00 Sarıyer - Boluspor (beIN Sports Max 2)

20:00 Batman Petrolspor - Bursaspor (TRT Spor)

20:00 Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük (beIN Sports Max 2)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...

İngiltere Premier Lig:

14:30 Tottenham - Aston Villa (beIN Sports 3)

17:00 Brighton - Arsenal (beIN Sports 3)

17:00 Everton - Ipswich Town (beIN Sports 5)

17:00 Newcastle - Hull City (beIN Sports 4)

19:30 Nottinham Forest - Coventry (beIN Sports 3)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...

İspanya La Liga:

15:00 Osasuna - Rayo Vallecano (S Sport plus)

17:15 Athletic Bilbao - Alaves (S Sport plus)

19:30 Celta Vigo - Racing Santander (S Sport plus)

22:00 Sevilla - Barcelona (S Sport)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...

İtalya Serie A:

16:00 Bologna - Torino (S Sport 2)

16:00 Udinese - Cagliari

19:00 Roma - Inter (S Sport 2)

21:45 Venezia - Lazio (S Sport 2)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Fransa Ligue 1:

18:15 Paris FC - Strasbourg (beIN Connect)

21:45 Angers - Troyes (beIN Sports 5)

21:45 Le Mans - Lorient (beIN Connect)

21:45 Lyon - Rennes (beIN Sports 3)

21:45 Toulouse - Le Havre (beIN Sports 4)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...

Almanya Bundesliga:

16:30 E. Frankfurt - Freiburg (S Sport plus)

16:30 Hamburg - Köln (S Sport plus)

16:30 M'gladbach - Mainz

16:30 Werder Bremen - Augsburg (S Sport plus)

19:30 Stuttgart - Borussia Dortmund (S Sport plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Eylül Cumartesi günü maç programı...

EuroLeague Süper Kupa:

Üçüncülük maçı

17:00 Fenerbahçe Tarfin - Dubai

Final

20:00 Olympiakos - Real Madrid

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