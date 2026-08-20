Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Ağustos Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 20 Ağustos Perşembe günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi:
18.00 Kairat Almaty - Anderlecht
19.00 Jagiellonia Bialystok - Iberia Tbilisi
19.00 Mjallby - Salzburg
20.00 Trabzonspor - Ferencvaros (ATV)
20.00 Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
20.00 Egnatia - Lillestrom
20.00 Beşiktaş - Kauno Zalgiris ( S Sport Plus)
20.00 Lech Poznan - Thun
21.00 Sint-Truidense - Omonia
21.00 Kızılyıldız - Viktoria Plzen
21.00 OFI - CSKA Sofia
22.00 Benfica - Aarhus
UEFA Konferans Ligi:
19.00 — Lincoln Red Imps - Larne
19.00 — Inter Turku - Kopenhag
20.00 — Tromso - Brighton
20.00 — Midtjylland - Rijeka
20.00 — Nordsjaelland - St. Gallen
20.30 — Klaksvik - Riga
20.45 — PAOK - Brann
21.00 — Víkingur Reykjavik - Borac
21.00 — Drita - Inter Club d'Escaldes
21.00 — Gornik Zabrze - Monaco
21.00 — Twente - Karabağ
21.15 — Sion - Ajax
21.30 — Motherwell - Freiburg
21.30 — Gent - Hibernian
21.30 — Atalanta - Hapoel Tel Aviv
21.30 — Panathinaikos - Hradec Kralove
21.30 — Lugano - Maccabi Tel Aviv
21.45 — Hearts - Rapid Wien
21.45 — Rangers - Jablonec
22.00 — Shamrock Rovers - KuPS Kuopio
22.00 — Hajduk Split - Rakow
22.00 — Dinamo City - Pafos
22.00 — Braga - Austria Wien
22.00 — Getafe - Partizan
İspanya La Liga:
22.00 Rayo Vallecano - Alaves (S Sport)