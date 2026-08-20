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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Ağustos Perşembe günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Ağustos Perşembe günü maç programı...

20.08.2026 10:00:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Ağustos Perşembe günü maç programı...

20 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 20 Ağustos maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Ağustos Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 20 Ağustos Perşembe günü maç programı:

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Ağustos Perşembe günü maç programı...

UEFA Avrupa Ligi: 

18.00  Kairat Almaty - Anderlecht

19.00  Jagiellonia Bialystok - Iberia Tbilisi

19.00  Mjallby - Salzburg

20.00  Trabzonspor - Ferencvaros (ATV)

20.00  Universitatea Craiova - Ararat-Armenia

20.00  Egnatia - Lillestrom

20.00  Beşiktaş - Kauno Zalgiris ( S Sport Plus)

20.00  Lech Poznan - Thun

21.00  Sint-Truidense - Omonia

21.00  Kızılyıldız - Viktoria Plzen

21.00  OFI - CSKA Sofia

22.00  Benfica - Aarhus

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Ağustos Perşembe günü maç programı...

UEFA Konferans Ligi: 

19.00 — Lincoln Red Imps - Larne

19.00 — Inter Turku - Kopenhag

20.00 — Tromso - Brighton

20.00 — Midtjylland - Rijeka

20.00 — Nordsjaelland - St. Gallen

20.30 — Klaksvik - Riga

20.45 — PAOK - Brann

21.00 — Víkingur Reykjavik - Borac

21.00 — Drita - Inter Club d'Escaldes

21.00 — Gornik Zabrze - Monaco

21.00 — Twente - Karabağ

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Ağustos Perşembe günü maç programı...

21.15 — Sion - Ajax

21.30 — Motherwell - Freiburg

21.30 — Gent - Hibernian

21.30 — Atalanta - Hapoel Tel Aviv

21.30 — Panathinaikos - Hradec Kralove

21.30 — Lugano - Maccabi Tel Aviv

21.45 — Hearts - Rapid Wien

21.45 — Rangers - Jablonec

22.00 — Shamrock Rovers - KuPS Kuopio

22.00 — Hajduk Split - Rakow

22.00 — Dinamo City - Pafos

22.00 — Braga - Austria Wien

22.00 — Getafe - Partizan

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Ağustos Perşembe günü maç programı...

İspanya La Liga: 

22.00 Rayo Vallecano - Alaves (S Sport)

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