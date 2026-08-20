Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Ağustos Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi:

18.00 Kairat Almaty - Anderlecht

19.00 Jagiellonia Bialystok - Iberia Tbilisi

19.00 Mjallby - Salzburg

20.00 Trabzonspor - Ferencvaros (ATV)

20.00 Universitatea Craiova - Ararat-Armenia

20.00 Egnatia - Lillestrom

20.00 Beşiktaş - Kauno Zalgiris ( S Sport Plus)

20.00 Lech Poznan - Thun

21.00 Sint-Truidense - Omonia

21.00 Kızılyıldız - Viktoria Plzen

21.00 OFI - CSKA Sofia

22.00 Benfica - Aarhus