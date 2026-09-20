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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar günü maç programı...

20.09.2026 10:22:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar günü maç programı...

20 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 20 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar günü maç programı...

İşte 20 Eylül Pazar günü maç programı:

Süper Lig:

17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor (beIN Sports 1)

17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor (beIN Sports 2)

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş (beIN Sports 1)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar günü maç programı...

İngiltere Premier Lig:

16.00 Bournemouth - Liverpool (beIN Sports 4)

16.00 Manchester City - Sunderland (beIN Sports 3)

16.00 Leeds United - Crystal Palace (beIN Sports 5)

18.30 Fulham - Manchester United (beIN Sports 3)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar günü maç programı...

İspanya La Liga:

15.00 Getafe - Malaga (S Sport plus)

17.15 Atletico Madrid - Real Madrid (S Sport)

19.30 Villarreal - Levante (S Sport plus)

19.30 Deportivo La Coruna - Real Betis (S Sport plus)

22.00 Valencia - Real Sociedad (S Sport plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar günü maç programı...

İtalya Serie A:

13.30 Fiorentina - Napoli (S Sport 2)

16.00 Parma - Genoa (S Sport plus)

16.00 Frosinone - Como (S Sport 2)

19.00 Juventus - Atalanta (S Sport 2)

21.45 Milan - Lecce (S Sport 2)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar günü maç programı...

Almanya Bundesliga:

16.30 Bayer Leverkusen - RB Leipzig (S Sport plus)

18.30 Schalke 04 - Elversberg (S Sport plus)

20.30 Paderborn - Hoffenheim (S Sport plus)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar günü maç programı...

Fransa Ligue 1:

16.00 Auxerre - Brest (beIN Connect)

18.15 Nice - Lille (beIN Sports 4)

21.45 Marsilya - Paris Saint-Germain (beIN Sports 3)

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