Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 20 Eylül Pazar günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 20 Eylül Pazar günü maç programı:
Süper Lig:
17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor (beIN Sports 1)
17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor (beIN Sports 2)
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş (beIN Sports 1)
İngiltere Premier Lig:
16.00 Bournemouth - Liverpool (beIN Sports 4)
16.00 Manchester City - Sunderland (beIN Sports 3)
16.00 Leeds United - Crystal Palace (beIN Sports 5)
18.30 Fulham - Manchester United (beIN Sports 3)
İspanya La Liga:
15.00 Getafe - Malaga (S Sport plus)
17.15 Atletico Madrid - Real Madrid (S Sport)
19.30 Villarreal - Levante (S Sport plus)
19.30 Deportivo La Coruna - Real Betis (S Sport plus)
22.00 Valencia - Real Sociedad (S Sport plus)
İtalya Serie A:
13.30 Fiorentina - Napoli (S Sport 2)
16.00 Parma - Genoa (S Sport plus)
16.00 Frosinone - Como (S Sport 2)
19.00 Juventus - Atalanta (S Sport 2)
21.45 Milan - Lecce (S Sport 2)
Almanya Bundesliga:
16.30 Bayer Leverkusen - RB Leipzig (S Sport plus)
18.30 Schalke 04 - Elversberg (S Sport plus)
20.30 Paderborn - Hoffenheim (S Sport plus)
Fransa Ligue 1:
16.00 Auxerre - Brest (beIN Connect)
18.15 Nice - Lille (beIN Sports 4)
21.45 Marsilya - Paris Saint-Germain (beIN Sports 3)