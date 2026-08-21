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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Ağustos Cuma günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Ağustos Cuma günü maç programı...

21.08.2026 09:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Ağustos Cuma günü maç programı...

21 Ağustos Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar Cuma günü oynanacak. İşte 21 Ağustos maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Ağustos Cuma günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Ağustos Cuma günü maç programı...

İşte 21 Ağustos Cuma günü maç programı:

Trendyol Süper Lig:

21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray (beIN Sports 1)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Ağustos Cuma günü maç programı...

Trendyol 1. Lig:

21.30 Fatih Karagümrük - Bursaspor (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Ağustos Cuma günü maç programı...

İngiltere Premier Lig:

22.00 Arsenal - Coventry (beIN Sports 3)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Ağustos Cuma günü maç programı...

İspanya La Liga: 

22.00 Real Betis - Real Sociedad (S Sport)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Ağustos Cuma günü maç programı...

Erkek Basketbol THY Süper Kupa Yarı Final:

18.45 Hırvatistan - Türkiye (S Sport)

21.30 Almanya - Çekya (S Sport)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Ağustos Cuma günü maç programı...

Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası:

A Grubu:

19.00 Türkiye - Letonya (TRT 1)

B Grubu

15.00 Avusturya - Sırbistan 

18.00 Bulgaristan - Ukrayna 

21.00 Çekya - Yunanistan

C Grubu:

18.00 Azerbaycan - Portekiz

D Grubu:

14.00 Fransa - Slovakya

17.00 Hırvatistan - İtalya

20.00 İsveç - Karadağ

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