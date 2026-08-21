Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 21 Ağustos Cuma günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 21 Ağustos Cuma günü maç programı:
Trendyol Süper Lig:
21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig:
21.30 Fatih Karagümrük - Bursaspor (TRT Spor)
İngiltere Premier Lig:
22.00 Arsenal - Coventry (beIN Sports 3)
İspanya La Liga:
22.00 Real Betis - Real Sociedad (S Sport)
Erkek Basketbol THY Süper Kupa Yarı Final:
18.45 Hırvatistan - Türkiye (S Sport)
21.30 Almanya - Çekya (S Sport)
Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası:
A Grubu:
19.00 Türkiye - Letonya (TRT 1)
B Grubu
15.00 Avusturya - Sırbistan
18.00 Bulgaristan - Ukrayna
21.00 Çekya - Yunanistan
C Grubu:
18.00 Azerbaycan - Portekiz
D Grubu:
14.00 Fransa - Slovakya
17.00 Hırvatistan - İtalya
20.00 İsveç - Karadağ