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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Eylül Salı günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Eylül Salı günü maç programı...

22.09.2026 09:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Eylül Salı günü maç programı...

22 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 22 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Eylül Salı günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 22 Eylül Salı günü maç programı:

 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Eylül Salı günü maç programı...

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: 

20.00 Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş (TRT 1) 

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Eylül Salı günü maç programı...

Şampiyonlar Ligi Kadınlar Lig Aşaması: 

19.45 Bayern Münih - Manchester City (Disney+)

19.45 Inter - Hacken (Disney+)

22.00 Arsenal - Koge (Disney+)

22.00 Juventus - Benfica (Disney+)

22.00 Real Madrid - PSG (Disney+)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Eylül Salı günü maç programı...

CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final: 

17.00 Fransa - Romanya (TRT Spor) 

20.00 Polonya - Almanya (TRT Spor)

İlgili Konular: #beşiktaş #Cumhurbaşkanlığı Kupası #Fenerbahçe Tarfin

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