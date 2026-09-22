Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 22 Eylül Salı günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 22 Eylül Salı günü maç programı:
39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası:
20.00 Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş (TRT 1)
Şampiyonlar Ligi Kadınlar Lig Aşaması:
19.45 Bayern Münih - Manchester City (Disney+)
19.45 Inter - Hacken (Disney+)
22.00 Arsenal - Koge (Disney+)
22.00 Juventus - Benfica (Disney+)
22.00 Real Madrid - PSG (Disney+)
CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final:
17.00 Fransa - Romanya (TRT Spor)
20.00 Polonya - Almanya (TRT Spor)