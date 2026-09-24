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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Eylül Perşembe günü maç programı...
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Eylül Perşembe günü maç programı...

24.09.2026 09:30:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Eylül Perşembe günü maç programı...

24 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 24 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Eylül Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Eylül Perşembe günü maç programı...

İşte 24 Eylül Perşembe günü maç programı:

UEFA Uluslar Ligi Lig A:

21.45 Hollanda - Almanya (A Spor)

21.45 Sırbistan - Yunanistan (S Sport Plus)

21.45 Portekiz - Galler (A Haber)

21.45 Norveç - Danimarka (A2)

UEFA Uluslar Ligi Lig B:

21.45 Avusturya - İsrail

21.45 Kosova - İrlanda Cumhuriyeti (S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi Lig D:

19.00 Andorra - Malta

21.45 Lihtenştayn - Litvanya

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Eylül Perşembe günü maç programı...

EuroLeague:

19.00 Hapoel IBI - Bayern Münih (S Sport Plus)

19.00 Dubai Basketbol - Real Madrid (S Sport)

21.00 Kızılyıldız - Zalgiris (S Sport Plus)

21.15 Panathinaikos AKTOR - Paris Basketbol (S Sport 2)

21.30 Barcelona - Anadolu Efes (S Sport)

21.30 Baskonia - Olympiakos (S Sport Plus)

21.45 LDLC ASVEL - Maccabi Tel Aviv (S Sport Plus)

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