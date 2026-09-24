Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Eylül Perşembe günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün sporseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 24 Eylül Perşembe günü maç programı:
UEFA Uluslar Ligi Lig A:
21.45 Hollanda - Almanya (A Spor)
21.45 Sırbistan - Yunanistan (S Sport Plus)
21.45 Portekiz - Galler (A Haber)
21.45 Norveç - Danimarka (A2)
UEFA Uluslar Ligi Lig B:
21.45 Avusturya - İsrail
21.45 Kosova - İrlanda Cumhuriyeti (S Sport Plus)
UEFA Uluslar Ligi Lig D:
19.00 Andorra - Malta
21.45 Lihtenştayn - Litvanya
EuroLeague:
19.00 Hapoel IBI - Bayern Münih (S Sport Plus)
19.00 Dubai Basketbol - Real Madrid (S Sport)
21.00 Kızılyıldız - Zalgiris (S Sport Plus)
21.15 Panathinaikos AKTOR - Paris Basketbol (S Sport 2)
21.30 Barcelona - Anadolu Efes (S Sport)
21.30 Baskonia - Olympiakos (S Sport Plus)
21.45 LDLC ASVEL - Maccabi Tel Aviv (S Sport Plus)